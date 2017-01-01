В Югре запущен новый приоритетный проект

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В правительстве автономного округа состоялось очередное заседание Проектного комитета Югры. Оно прошло под председательством губернатора Натальи Комаровой. Члены комитета утвердили новую проектную инициативу – строительство автомобильной дороги Октябрьское – Горнореченск на участке Октябрьское – Большие Леуши, а именно подъезд к поселку Комсомольский.
Необходимость строительства вызвана тем, что сейчас с населенным пунктом нет постоянной транспортной связи по сети дорог общего пользования.
В состав проектной команды войдут представители региональных органов власти, муниципалитета и общественности.
По словам директора департамента дорожного хозяйства Югры Валерия Фомагина, дорога протяженностью 13,5 километров должна быть сдана в эксплуатацию не позднее декабря 2020 года.
«Проект направлен на обеспечение жителей поселка Комсомольский, где проживает порядка 500 человек, постоянной транспортной связью и сетью автомобильных дорог с твердым покрытием. Это позволит увеличить протяженность сети автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также создать условия для развития малого и среднего предпринимательства, снижения стоимости товаров и услуг, повышения инвестиционной привлекательности населенного пункта и Октябрьского района. Кроме того, это позволит в ближайшей перспективе обеспечить транспортной доступностью жителей близлежащих населенных пунктов», - рассказал Валерий Фомагин.
Глава Октябрьского района, в свою очередь, прокомментировала: «Эта дорога позволит увеличить нам количество рабочих мест, либо даст возможность жителям поселка самостоятельно трудоустроиться на ближайших месторождениях, что поможет им обеспечить себя и свою семью. Кроме того, увеличится доступность самого поселения, что позволит населению выезжать на «большую землю».
Как отметила губернатор округа Наталья Комарова, Югра участвует в реализации 12 федеральных приоритетных проектов по 6 направлениям стратегического развития: «Формируются комитеты по управлению портфелями, просчитываются целевые показатели, утверждаются паспорта отдельных портфелей».
Участники заседания рассмотрели два таких паспорта – по проектам «Ипотека и арендное жилье» и «Здравоохранение». Результатом реализации первого является обеспечение суммарного ввода жилья на территории городов Югры и строительство инженерной инфраструктуры.
«Последний портфель проектов особенно актуален в Год здоровья в Югре. Заложенные в него проекты пересекаются с целями, которые были поставлены в плане мероприятий тематического года, - подчеркнула Наталья Комарова. - В частности, один из проектов будет направлен на дальнейшую информатизацию системы здравоохранения, переход к ведению медицинской документации в электронном виде. Другой – на снижение уровня младенческой смертности и применение новых технологий сопровождения беременности и родов. Здесь мы вступаем в прямое взаимодействие с другим приоритетным проектом по созданию Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства».
Помимо этого, в Югре будут реализованы проекты, направленные на развитие санитарной авиации и маркировки всех медицинских препаратов, ввезенных на территорию Российской Федерации, с возможностью их проверки легальности поступления лекарств на рынок, - добавил директор профильного департамента Алексей Добровольский.