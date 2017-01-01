Международная акция «Спасти и сохранить» пройдет под лозунгом «Сохраняя природу, определяем будущее»

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В правительстве округа под председательством первого заместителя губернатора Югры Геннадия Бухтина состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению в автономном округе 15-ой Международной экологической акции «Спасти и сохранить».
«2017 год объявлен Годом экологии, поэтому акция, кроме того отмечающая небольшой юбилей – 15 лет, имеет особой значение», - отметил Геннадий Бухтин.
Темой акции 2017 года, которая пройдет с 19 мая по 9 июня, станет «Человек и Природа». Исходя из этого, была разработана эмблема и подобран слоган мероприятия «Сохраняя природу, определяем будущее».
«На сегодняшний день уже подготовлен проект плана акции. Мы планируем его рассмотреть на ближайшем заседании правительства, которое пройдет 24 марта. Проект сформирован исходя из тех предложений, которые внесли заинтересованные органы власти и организации», - рассказала заместитель руководителя Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры Светлана Король.
Так, по ее словам, план включает в себя 8 традиционных мероприятий, которые носят ежегодный характер. Среди них международная акция «Марш парков», международный конкурс-выставка «Красная книга глазами детей», конференция молодых специалистов, международный молодежный форум «Одна планета – одно будущее», музейная Арт-маёвка, международный экологический телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить» и другие.
«Ежегодно фестиваль вызывает большой интерес. Я думаю, в этом году он, как и всегда, привлечет достаточно много тележурналистов и телекомпаний со всего мира», - выразил мнение Геннадий Бухтин.
Говоря о международной составляющей, генеральный директор ВГТРК «Югория» Тамара Сутягина сообщила, что на сегодняшний день для участия в телефестивале поступило уже 129 заявок, в том числе из Аргентины, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Венесуэлы, Германии, Индии, Ирака, Ирана, Испании, Италии, Колумбии, Сирии и других стран мира.
Открытие 15-ой Международной экологической акции «Спасти и сохранить» намечено на 19 мая. Планируется, что в этот день старт мероприятию будет дан сразу во всех муниципалитетах Югры. В Ханты-Мансийске местом проведения праздника станет центр города.
«Открытие акции мы запланировали провести на центральной площади Ханты-Мансийска - начиная от Государственного музея и заканчивая Киноцентром. Ханты-Мансийск превратится в импровизированный Экоград, включающий в себя площадки самого разного направления: спортивную, творческую, игровую, природную и другие. Однако, все они будут нести экологическую составляющую», - рассказала начальник отдела формирования экологической культуры Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры Лариса Круглова.
Закрытие экологической акции «Спасти и сохранить» состоится 9 июня в Центре для одаренных детей Севера.
«Это будет своеобразное подведение итогов реализации проекта за 15 лет, где мы сможем оценить результаты, увидеть, чего достигли за это время в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности», - подчеркнула Лариса Круглова.
Первый заместитель губернатора округа Геннадий Бухтин предложил участникам совещания не останавливаться на достигнутом, вносить предложения по проведению в рамках акции новых мероприятий.