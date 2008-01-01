Югорчане вошли в тройку призёров Национального финала Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом GMC Профессиональной лиги

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16-17 марта в Москве состоялось финальное управленческое состязание за титул чемпиона России по стратегии и управлению бизнесом. Право выступать на национальном финале по итогам регионального Кубка Югры по управлению бизнесом получила команда «Successful People» из Ханты-Мансийска, который состоялся 10 марта в столице Югры.
Сборная команда магистрантов и бюджетников Югры заняла третье место. Второе место в профессиональной лиге GMC заняла сборная Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Кирова. Победителем национального финала по стратегии и управлению бизнесом - Global Management Challenge стала команда «Сила Урала» из Екатеринбурга.
В отборочных этапах национального чемпионата GMC 2016-2017 гг. приняли участие около 6 тыс. человек из 78 регионов России. В финал вышло 36 команд, представляющих более 20 субъектов РФ.
За 11 лет в игре приняли участие больше 60 тысяч молодых управленцев. Региональные кубки были проведены в 25 регионах, из них 6 присоединились к чемпионату в текущем сезоне.
Впервые международные организаторы предложили для финальных соревнований новый сценарий, в котором представлена модель молодой компании, работающей на рынке менее 1 года (стартап). Ранее в игре использовалась модель действующей 3-5 лет компании.
«По легенде, у стартап компании только появилась первая партия продукции, она только выходит на новые рынки, и развитие ситуации на этих рынках сложно прогнозировать, - рассказал исполняющий обязанности генерального директора Фонда поддержки предпринимательства Югры Роман Колупаев. - У каждой команды были изначально равные возможности, чтобы добиться успеха».
Организаторами Кубка Югры по управлению бизнесом «Точка роста» с 2008 года выступают: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Фонд поддержки предпринимательства Югры и Компания «технологии управления».
Генеральный спонсор проекта — нефтяная компания «Салым Петролеум Девелопмент Н. В.».