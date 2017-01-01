Югра присоединится к акции «Час Земли»

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Югра присоединится к акции «Час Земли»

25 марта с 20.30 до 21.30 во всем мире пройдет акция «Час Земли», объявленная Всемирным фондом дикой природы. Суть мероприятия заключается в том, чтобы в назначенное время выключить свет и все бытовые приборы на целый час. Тем самым участники акции проявят свое неравнодушие к будущему планеты, покажут свое бережное отношение к природе.

Югра присоединится к акции. В этот день в столице автономного округа на один час будет отключена внешняя подсветка крупных архитектурных и инженерных сооружений.

Отметим, данное мероприятие направлено на формирование у граждан повседневной экологической культуры.

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