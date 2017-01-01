Наталья Комарова призвала народных избранников консолидировать работу по благоустройству городов и районов Югры

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочее совещание с депутатами Думы Югры, главами городских округов и муниципальных районов, представителями общественности по вопросу реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Напомним, текущий год проходит в Югре под знаком Марафона благоустройства. Окружной план мероприятий синхронизирован с соответствующим поручением Президента России. Рассказывая о новом приоритетном федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поставил для всех органов власти общую цель: «за приблизительно пять лет в целом привести общественные пространства российских городов в достойный вид». Он подчеркнул, что эта работа потребует комплексного административного сопровождения, взаимодействия регионов и муниципалитетов, подготовки новых программ развития городской среды.
Как отметила глава региона, такая работа стартовала в Югре несколько лет назад. «К ней привлекаются общественники, жители городов и поселков, которые высказываются за первоочередность проведения определенных видов работ по благоустройству тех или иных общественных пространств, дворов и микрорайонов».
В муниципалитетах также подготовлены планы благоустройства на 2017 год. Они отталкиваются от запросов и потребностей людей, включают благоустройство дворов, парков, набережных и скверов, оборудование спортивных и детских площадок, велосипедных дорожек и роллерных трасс.
«Наша общая задача – использовать потенциал Марафона благоустройства и приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», - обратилась к народным избранникам Наталья Комарова.
Депутаты поддержали главу региона, отметив, что многие наказы югорчан касаются именно этой темы.
«Анализируя предвыборные обращения граждан, мы установили, что проблема неудовлетворительного состояния дворов, детских, спортивных площадок, внутридомовых территорий, благоустройства скверов, парков, мест семейного досуга жителей Югры является практически самой актуальной, из обозначенных югорчанами. Таким образом, необходимо в первоочередном порядке решать вопросы благоустройства наших городов, районов, поселений. Значительная роль в улучшении состояния дворов должна принадлежать самим жителям. Именно собственники квартир вправе решать, какие работы необходимо выполнять в их дворе, а наша задача – помочь им в этом», - сказал председатель Думы Югры Борис Хохряков.
«Это проблема не одного десятка лет. Не успели мы ни во времена СССР, ни в 90-е годы привести в соответствие нормам дворы уже построенных домов. Нужно доделать то, что не было сделано, сделать среду комфортной, чтобы было приятно жить и работать этом городе, поселке, регионе», - высказал мнение депутат Андрей Осадчук.