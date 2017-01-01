Продолжается приём заявок на участие в конкурсе на лучший костюм Вороны в рамках окружного фольклорного праздника «Вороний день»

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Окружной конкурс на лучший костюм Вороны проходит в Югре с 13 марта по 8 апреля 2017 года.
Мероприятие приурочено к празднованию окружного фольклорного праздника «Вороний день», который традиционно отмечаетсяво вторую субботу апреля.
Главная цель конкурса – сохранение и поддержка национальных традиций праздничной культуры коренных малочисленных народов Севера посредством привлечения зрителя к активным формам участия в праздничных мероприятиях.
К участию в конкурсе приглашаются семьи, инициативные группы, коллективы учреждений и предприятий автономного округа и все желающие. Возраст участников не органичен.
Победителей конкурса наградят специальными дипломами и памятными сувенирами.
Подведение итогов конкурса, демонстрация лучших костюмов Ворон на уличной сценической площадке и награждение победителей состоится 8 апреля 2017 года на территории гостиничного комплекса «Югорская долина» г.Ханты-Мансийска. Начало праздника – в 12.00. Телефон для справок: (3467) 32-15-62.
Информационная служба Окружного Дома народного творчества»