Продолжается приём заявок на участие в конкурсе на лучший костюм Вороны в рамках окружного фольклорного праздника «Вороний день»

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Продолжается приём заявок на участие в конкурсе на лучший костюм Вороны в рамках окружного фольклорного праздника «Вороний день»

Окружной конкурс на лучший костюм Вороны проходит в Югре с 13 марта по 8 апреля 2017 года.

Мероприятие приурочено к празднованию окружного фольклорного праздника «Вороний день», который традиционно отмечаетсяво вторую субботу апреля.

Главная цель конкурса – сохранение и поддержка национальных традиций праздничной культуры коренных малочисленных народов Севера посредством привлечения зрителя к активным формам участия в праздничных мероприятиях.

К участию в конкурсе приглашаются семьи, инициативные группы, коллективы учреждений и предприятий автономного округа и все желающие. Возраст участников не органичен.

Победителей конкурса наградят специальными дипломами и памятными сувенирами.

Подведение итогов конкурса, демонстрация лучших костюмов Ворон на уличной сценической площадке и награждение победителей состоится 8 апреля 2017 года на территории гостиничного комплекса «Югорская долина» г.Ханты-Мансийска. Начало праздника – в 12.00.  Телефон для справок: (3467) 32-15-62.

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