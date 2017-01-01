Назначен заместитель губернатора Югры

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Распоряжением губернатора Югры с 24 марта 2017 года на должность заместителя губернатора автономного округа назначена Максимова Галина Владимировна.Она будет курировать контрольно-надзорную сферу деятельности Правительства Югры.
Галина Максимова родилась 7 июня 1965 года в пос. Высокое Челябинской области. По образованию правовед и финансист. Окончила Свердловский юридический институт им. Р.А. Руденко и Челябинский государственный университет. В последние годы работала судьей Арбитражного суда Югры и советником губернатора автономного округа.