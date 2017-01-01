Назначен заместитель губернатора Югры

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Назначен заместитель губернатора Югры

Распоряжением губернатора Югры с 24 марта 2017 года на должность заместителя губернатора автономного округа назначена Максимова Галина Владимировна.Она будет курировать контрольно-надзорную сферу деятельности Правительства Югры.

Галина Максимова родилась 7 июня 1965 года в пос. Высокое Челябинской области.  По образованию правовед и финансист. Окончила Свердловский юридический институт им. Р.А. Руденко и Челябинский государственный университет. В последние годы работала судьей Арбитражного суда Югры и советником губернатора автономного округа. 

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Телефон (3467)33-24-02

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Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
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