25 марта в п. Кышик Ханты-Мансийского района состоится районный праздник &quot;Вороний день&quot;

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25 марта в п. Кышик Ханты-Мансийского района состоится районный праздник "Вороний день"

ПРОГРАММА

12.00 - 16.00  начало работы торговых точек (продукция предпринимателей Ханты-Мансийского района)

- торговые ряды магазинов с.п. Кышик (горячий чай, кондитерские изделия, шашлык из оленины и т.д.);

- ярмарки - продажи ремесленных изделий;

- катание на снегоходах.

12.00 - 13.00 торжественное открытие соревнований по национальным видам спорта;

13.00 - 16.00 начало работы чумов с дегустацией национальной кухни;

Обряд "Поклонение огню". Торжественное открытие праздника с приветствием почетных гостей

- праздничный концерт коллективов художественной самодеятельности;

- награждение новорожденных;

14.00 - 15.30 работа игровых площадок, национальные игры для всей семьи.

- ОХОТНИЧИЙ БИАТЛОН!!!

16.00 Подведение итогов соревнований, награждение, закрытие праздника.

17.00 Круглый стол молодежи сельского поселения Кышик с представителями Молодежной организации обско-угорских народов ХМАО-Югры и Федерацией Этноспорта ХМАО-Югры.

Хӑнты ясӑң

Гл. редактор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

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Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

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