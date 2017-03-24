25 марта в п. Кышик Ханты-Мансийского района состоится районный праздник "Вороний день"

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ПРОГРАММА
12.00 - 16.00 начало работы торговых точек (продукция предпринимателей Ханты-Мансийского района)
- торговые ряды магазинов с.п. Кышик (горячий чай, кондитерские изделия, шашлык из оленины и т.д.);
- ярмарки - продажи ремесленных изделий;
- катание на снегоходах.
12.00 - 13.00 торжественное открытие соревнований по национальным видам спорта;
13.00 - 16.00 начало работы чумов с дегустацией национальной кухни;
Обряд "Поклонение огню". Торжественное открытие праздника с приветствием почетных гостей
- праздничный концерт коллективов художественной самодеятельности;
- награждение новорожденных;
14.00 - 15.30 работа игровых площадок, национальные игры для всей семьи.
- ОХОТНИЧИЙ БИАТЛОН!!!
16.00 Подведение итогов соревнований, награждение, закрытие праздника.
17.00 Круглый стол молодежи сельского поселения Кышик с представителями Молодежной организации обско-угорских народов ХМАО-Югры и Федерацией Этноспорта ХМАО-Югры.