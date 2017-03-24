Юных и талантливых югорчан ждет проект «Ты талантлив! Пой!»

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Первый окружной вокальный телевизионный конкурс «Ты талантлив! Пой!» набирает обороты. Напомним, он проводится телеканалом «Югра» при поддержке Департамента общественных и внешних связей Югры, Департамента культуры Югры.
Цель проекта: демонстрация возможностей и создание условий для творческой реализации талантливых детей и подростков Югры.
В рамках первого тура, который завершится 31 марта 2017 года, проводится открытый кастинг участников. Они присылают свои заявки с песней, размещая их в открытый доступ на страничке сайта телеканала «Югра» для последующего отбора специальным составом жюри и для голосования за участников всеми пользователями сети Интернет.
Как отмечают организаторы, на сегодняшний день заявки на участие уже поступили от 70 юных жителей Югры.
По итогам кастинга первого тура, лучшие исполнители песен, отобранные специальным жюри, проходят во второй тур и участвуют в создании цикла телевизионных программ «Ты талантлив! Пой».
На протяжении эфира каждой программы зрители смогут голосовать за своих исполнителей. Итоги эфирного голосования будут публиковаться на страничке конкурса на интернет-сайте окружной телекомпании, где за участников будет продолжено голосование. По итогам этих программ жюри выберет победителей.
Видео с поддержкой югорских талантов тоже оценит специальное жюри. Лучшие болельщики получат призы в номинациях: «Самая креативная группа поддержки», «Самая многочисленная группа поддержки», «Самая активная школа», «Самый активный класс».
Подробней об участии можно узнать по телефонам +7 (3467) 393852, +7 (3467) 393825, +7 (3467) 393804, +79519813127. Электронный адрес редакции проекта: talant@ugra-tv.ru