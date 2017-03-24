Геннадий Бухтин: В Югре накоплен колоссальный опыт экологического образования

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Геннадий Бухтин: В Югре накоплен колоссальный опыт экологического образования

В правительстве автономного округа под председательством первого заместителя губернатора Югры Геннадия Бухтина состоялось заседание Межведомственной комиссии по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры в Югре.

Участники заседания обсудили совершенствование системы экологического и естественно-научного образования в Югре, особенности экологического образования на муниципальном уровне. Кроме того представители профильных департаментов и учреждений региона рассказали об экологической составляющей плана мероприятий Межведомственной комиссии на 2017 год.

По словам Геннадия Бухтина, вопросы экологического воспитания имеют важный характер: «От культуры экологического поведения в лесу, парках, городах мы никуда не денемся. Необходимо внимательно относиться к воспитанию как детей, так и взрослых».

Начальник Управления общего образования департамента образования и молодежной политики Югры Ирина Лашина, рассказывая о деятельности в области формирования экологической культуры у молодого поколения Югры подчеркнула, что в округе разработано учебно-методическое сопровождение экологической составляющей образовательного процесса.

Рассказывая об опыте муниципальных образований региона в области воспитания экологической культуры в общеобразовательных учреждениях Югры, начальник отдела общего образования Управления общего образования окружного департамента образования и молодежной политики Лариса Цулая отметила, что муниципальные образовательные организации округа ведут системную работу.

Участниками заседания также было озвучено, что в рамках Года экологии, объявленного по всей России на территории Югры с целью развития экологической культуры югорчан ждет ряд мероприятий, организованный в разных сферах жизнедеятельности.

Так, директор окружного департамента культуры Надежда Казначеева подчеркнула, что в 2017 году они организуют 17 мероприятий межрегионального и окружного уровня: «Из них 3 конкурса, 6 выставочных проектов, 4 конференции и фестиваля, 4 музейно-педагогических акции и проекта.

Кроме того, для югорчан будут организованы мероприятия в сфере лесного просвещения: различные экологические акции, конференции, конкурсы школьных лесничеств, фестивали, лесные лекции, - сообщила заместитель начальника отдела информационных систем лесного хозяйства Управления лесного хозяйств и ООПТ департамента недропользования и природных ресурсов Югры Светлана Масленкина.

Руководитель Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры Сергей Пикунов акцентировал внимание на том, что накануне на Международном форуме экологии академик РАО Анатолий Захлебный высоко оценил развитие системы непрерывного экологического образования и просвещения в Югре: «Это результат многолетней, упорной работы, которая действительно проводится на территории округа».

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