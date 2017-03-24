Более 800 электронных заявлений на регистрацию недвижимости поступило за 2 месяца 2017 года

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Более 800 электронных заявлений на регистрацию недвижимости поступило за 2 месяца 2017 года

В Управление Росреестра по Югре за 2 месяца  2017 года в электронном виде поступило более 800 заявлений на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. Электронные услуги особенно выгодны профессионалам - тем, чья деятельность связана с рынком недвижимости, а также представителям государственных органов, которые по роду служебных обязанностей обращаются к реестру прав и кадастру недвижимости. Этим специалистам, которые подают на регистрацию прав одновременно большое количество пакетов документов и занимаются этим постоянно, электронные услуги позволят сберечь свое время и силы. Воспользовавшись электронными услугами с помощью официального сайта www.rosreestr.ru, заявитель получает три преимущества: экономия времени, исключение влияния человеческого фактора и (в некоторых случаях) сокращение затрат на госпошлину, а именно при получении услуги в электронном виде размер государственной пошли для физических лиц сокращается  на 30 %.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра

и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

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