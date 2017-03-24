Как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости?

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Справочная информация о кадастровой стоимости находится в свободном доступе для всех заинтересованных лиц на портале Росреестра (www.rosreestr.ru). Получить информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно несколькими способами.
С помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».
Данный Сервис предоставляет пользователям возможность осуществлять поиск объектов недвижимости и просматривать общедоступную информацию об объектах недвижимости, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН).
Для получения информации о конкретном объекте недвижимости достаточно заполнить предложенную электронную форму запроса с использованием известных сведений об объекте. Далее (при наличии сведений об интересующем Вас объекте недвижимости в ЕГРН) сервис автоматически отобразит его основные характеристики, в том числе сведения о кадастровой стоимости.
С помощью сервиса «Публичная кадастровая карта».
Публичная кадастровая карта содержит сведения ЕГРН. Нужный объект можно найти на карте по кадастровому номеру, а также использовать расширенный поиск. По каждому объекту недвижимости, данные о котором содержит сервис, можно узнать общую информацию, в том числе и кадастровую стоимость, а также характеристики объекта недвижимости.
Отмечаем, что информация сервисов является справочной и не может быть использована в виде юридически значимого документа.
С помощью сервиса «Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости».
Сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно получить на портале Росреестра, заказав выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Для этого можно воспользоваться сервисом на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) «Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости», заполнить форму и сформировать заявку.
В выписке из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта содержится: описание объекта – вид и кадастровый номер, величина кадастровой стоимости, дата ее утверждения, реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости, а также дата ее внесения в ЕГРН, даты подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости и начала применения кадастровой стоимости. Сведения из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно запросить по состоянию на дату запроса или на другую интересующую дату. Cведения из ЕГРН по запросу, направленному посредством электронного сервиса, предоставляются в течение 3 дней.
Если по каким-либо причинам не удалость получить сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости на портале Росреестра, можно обратиться в любой офис филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» или многофункциональный центр лично, либо направить запрос почтой.
Выписка о кадастровой стоимости объекта недвижимости предоставляется бесплатно.
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре