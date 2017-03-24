Внесены изменения в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Югры»

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На заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа, которое в связи с рабочей поездкой главы региона состоялось под председательством первого заместителя губернатора Геннадия Бухтина, были рассмотрены изменения в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Югры».
Как сообщил Геннадий Бухтин, с учетом объективного спада рынка недвижимости, который наблюдается по всей стране на протяжении нескольких лет, в Югре сформировались значительные объемы нереализованного жилья - по разным оценкам более 600 тысяч квадратных метров, введенных в эксплуатацию начиная с 2013 года, до сих пор не нашли своего покупателя.
«Изменения в программу позволят муниципалитетам приобретать такие квартиры в целях реализации своих жилищных программ: переселения «очередников», жителей аварийных домов и так далее. Квартиры будут приобретаться с дисконтом, причем значительным, ниже стоимости только что сданного или возводимого жилья», - отметил заместитель губернатора.
Директор департамента строительства Югры Руслан Цыганенко акцентировал внимание на том, что, таким образом, в выигрыше окажутся все стороны сделки.
«Снижение цены приобретения позволит муниципальным образованиям покупать больше квадратных метров за меньшие деньги, тем самым мы получим больше квадратных метров для переселения из аварийного и непригодного жилья на территории автономного округа, а застройщики получат оборотные средства», - подчеркнул Руслан Цыганенко.
Нужно добавить, что, так как речь идет об уже сданном жилье, снимаются риски «долгостроев» и некачественного строительства, кроме того повышается скорость продвижения жилищной очереди.