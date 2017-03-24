На строительство инфраструктурных и социальных объектов Югры направят дополнительное финансирование

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24 марта в окружной столице на очередном заседании правительства автономного округа уточнили объем финансирования мероприятий Югры по государственной программе «Сотрудничество».
По причине рабочей поездки губернатора автономного округа Натальи Комаровой заседание провел первый заместитель Геннадий Бухтин.
«В принятом проекте распоряжения правительства предполагается доведение финансирования программы на 2017 год до 18,28 миллиардов рублей, - пояснил Геннадий Бухтин, - основной объем средств пойдет на инфраструктурные объекты, развитие сети образовательных и медицинских учреждений. Что характерно для Года здоровья, дополнительные ресурсы будут направлены на проектирование и строительство сразу нескольких крупных и знаковых медицинских центров в Нижневартовске, Нягани, Ханты-Мансийском районе».
Кроме того, средства программы позволят обеспечить предоставление социальной поддержки многодетным семьям. Как сообщил директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Павел Сидоров, речь идет о жилищной выплате взамен предоставления земельного участка: «Принятие проекта позволит обеспечить в полном объеме предоставление социальной поддержки гражданам, имеющим трёх и более детей, на обеспечение жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность».
Напомним, проект распоряжения правительства подготовлен по предложениям исполнительных органов государственной власти автономного округа - ответственных заказчиков по программе «Сотрудничество» от автономного округа. Павел Сидоров подробно рассказал, куда именно планируется направить финансирование: «На завершение строительства и ввод в эксплуатацию школы-детского сада на 600 учащихся в Ханты-Мансийске, завершение проектирования поликлиники в Нягани, участковой больницы в Горноправдинске и Центра технических видов спорта в Нефтеюганске».
Директор профильного департамента добавил, что в рамках государственной программы «Сотрудничество» также запланированы средства на приобретение пожарной техники, специального оборудования для борьбы с пожарами в населенных пунктах Югры, приобретения автобусов, двигателей для скоростных пассажирских судов. «В целом предлагаемые решения направлены на повышение социально-экономического развития автономного округа», - резюмировал Павел Сидоров.