В Югре доходы от использования и реализации имущества в 2016 году превысили полмиллиарда рублей

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В Югре доходы от использования и реализации имущества в 2016 году превысили полмиллиарда рублей

На заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа принят доклад об управлении государственным имуществом и результатах приватизации за 2016 год. Мероприятие в связи с рабочей поездкой главы региона состоялось под председательством первого заместителя губернатора Геннадия Бухтина.

«Реализация непрофильного государственного имущества принесла 116 миллионов рублей, в сумме же доходы от использования и реализации имущества превысили полмиллиарда рублей, что на 10% больше, чем в 2015 году. Причем в их составе доходы в виде прибыли от долей в уставных капиталах и дивидендов от акций, находящихся в собственности автономного округа, оказались максимальными за период с 2010 года – 191,5 миллионов рублей. Все это создает хорошую экономическую базу для реализации наших бюджетных обязательств, поддержания стабильности финансовой системы Югры», - подчеркнул Геннадий Бухтин.

По словам директора департамента по управлению государственным имуществом Югры Анатолия Уткина, начатая работа будет продолжена и в 2017 году.

«Я думаю, в текущем году общий доход от управления имуществом будет на порядок больше, потому что в 2016 году у нас были проведены кардинальные подготовительные мероприятия, в частности по реализации объектов энергохолдинга и транспортных предприятий. Будем работать», - сказал Анатолий Уткин.

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