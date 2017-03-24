Еремей Айпин на Форуме коренных народов отмечен высокой наградой Арктического совета

- Русский
Вице-спикер Думы Югры, председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин принимает участие в работе Форума коренных народов, который проходит в эти дни в Салехарде.
Форум, в работе которого участвуют порядка 600 человек, проходит на высоком представительском уровне. В составе участников – заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов, председатель Комитета по делам национальностей Государственной Думы Ильдар Гильмутдинов, полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, губернаторы Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин. Сегодня к участникам Форума присоединился руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
В первый день работы Форума состоялась церемония награждения, в ходе которой вице-спикер Думы Югры Еремей Айпин был награжден медалью Арктического совета (АС) – международной организации высокого уровня, которая учреждена 8 странами Арктики: Норвегией, Данией, Швецией, Финляндией, Исландией, Канадой, США и Россией.
В своей ответной речи Еремей Данилович отметил тот факт, что ему довелось возглавлять общественную организацию «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» в годы её становления. В 1996 году, когда создавался Арктический совет, Ассоциация приняла самое непосредственное участие в разработке и принятии Декларации о создании АС. Сегодня Ассоциация имеет статус Постоянного Участника АС.
Еремей Айпин отметил также, что наряду с другими представителями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, среди которых депутаты прошлых созывов Думы Югры Татьяна Гоголева и Надежда Алексеева, ему также довелось участвовать в разработке Декларации ООН о правах коренных народов мира. Эта работа продолжалась 10 лет и завершилась с принятием 13 сентября 2007 года Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов.
По словам Еремея Даниловича, сегодня в Югре накоплен большой опыт в сфере защиты прав коренных народов, который можно тиражировать в другие регионы России, а может быть и в другие страны мира. В этой связи он упомянул состоявшийся недавно визит экспертов ООН в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру.
Завершая выступление, Еремей Айпин поблагодарил организаторов Форума, прежде всего, Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина и президента общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» Григория Ледкова за высокий уровень организации Форума коренных народов и внимание к вопросам коренных малочисленных народов Российского Севера.
Сегодня в программе Форума коренных народов – VIII съезд общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». На общероссийский съезд малочисленных народов Севера в столицу Ямала прибыли 362 делегата из регионов Российской Федерации. Модератором съезда выступает депутат Госдумы, член Комитета по делам национальностей, президент Ассоциации Григорий Ледков. Делегаты заслушают отчёт о деятельности организации, выберут руководящие органы, рассмотрят изменения в устав организации.
Напомним, Форум коренных народов в Салехарде проходит с 23 по 25 марта 2017 года.
Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа