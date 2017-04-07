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7 апреля 2017 года в 12.00 в Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» состоится Интерактивный выставочный проект «Музей живой культуры»: ВОРОНИЙ ДЕНЬ В МУЗЕЕ «ТОРУМ МАА».
ВОРОНИЙ ДЕНЬ (Вурнга хатл - хант.; Урин эква хотал - манс.) – древний праздник, когда люди дыша полной грудью, уже не боялись холодов, улыбаясь и смеясь, смотрели на яркое теплое солнце, которое легонько обжигало им лица все еще прохладным ветром. Это время когда в ожидании пробуждения всего живого, человек и сам, словно просыпался после долгого сна, во всей его сущности возрождалось что-то большое, великое, что, как и сотни лет назад, толкало его вперед, к новым вершинам, к жизни полной свершений и гармонии с природой и самим собой.
В суровых условиях Севера каждый день - это борьба за право жить под этим солнцем, пить эту воду, любить эту землю, поэтому животный мир нашего края это уникальная страница существования жизни там, где, казалось бы, нет никаких для этого условий. Оттого и к вороне тут особое отношение, она одна из немногих, кто может пройти весь жизненный путь рядом с человеком, наблюдая, как он приходит в этот мир, как живет. В большинстве своем ворона, считается покровительницей женщин и детей, поэтому главная цель праздника – создание особой доброжелательной атмосферы для детей, которая помогает им настраиваться на новый период жизни.
ВОРОНИЙ ДЕНЬ В МУЗЕЕ «ТОРУМ МАА» - это театрализованный пролог, мастер-класс – конкурс на лучшее гнездо для вороны, конкурсы стихов, загадок, пословиц, поговорок, спортивно-культурная программа «Этно-старт», катание на собачьих упряжках, дегустация блюд национальной кухни и многое другое.
Входной билет: для детей (3-16 лет)– 50 рублей, для взрослых – 100 рублей.
Будем рады встрече с Вами на территории открытой экспозиции музея
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Собянина, 1!
Телефоны для справок: (3467) 322-058, 315-722
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