VIII съезд коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

- Русский
С 23-24 марта в городе Салехарде прошёл Форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. На нём было около четырёхсот делегатов, а также представители федеральных и региональных органов власти. Приветственные адреса и доклады были зачитаны заместителем руководителя Администрации Президента РФ М. Магомедовым, Полпредом Президента РФ в УрФО И. Холманских, Губернатором Ямало-Ненецкого округа Д. Кобылкиным, Губернатором Тюменской области В. Якушевым и др. Магомедсалам Мамедов высоко оценил работу организации под руководством Григория Ледкова, который грамотно выстроил работу с органами исполнительной и законодательной власти, защищая интересы коренных народов.
В первый день работы исполнительный секретарь Секретариата коренных народов Арктического совета Элле Мерете Омма вручила вице-спикеру Думы Югры Еремею Айпину медаль Арктического совета – международной организации высокого уровня, которая учреждена 8 странами Арктики: Норвегией, Данией, Швецией, Финляндией, Исландией, Канадой, США и Россией.
Во второй половине дня состоялась работа по сессиям: «Сохранение традиционных отраслей хозяйствования; «Меры по обеспечению доступа к земельным, лесным и водным биоресурсам», «Регулирование деятельности общин коренных малочисленных народов»; «Социальная политика как фактор устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»; «Духовное и культурное наследие малочисленных народов, популяризация традиционных промыслов и ремёсел»; «Ответственное природопользование»; «Молодёжь коренных малочисленных народов – будущее российского Севера». В каждой сессии были подняты вопросы, которые необходимо решить в ближайшие годы. Первый день завершился праздничным концертом.
На второй день открытие VIII съезда Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ началось с гимна Ассоциации, зал по обычаю коренных народов «окурили», а затем на сцену были приглашены старейшины. Перед началом работы съезда почтили минутой молчания ушедших от нас представителей коренных малочисленных народов Севера, внёсших неоценимый вклад в развитие науки, образования, культуры. Среди них были и представители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – известная мансийская учёная Е. Ромбандеева, ненецкий писатель Ю. Вэлла, хранитель хантыйских традиций Ф. Бондаренко, первый профессиональный композитор народа манси В. Шесталов и др.
После этого приступили к официальной части съезда. Делегаты заслушали доклад президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григория Ледкова. В выступлении он отметил основные направления организации, а также остановился на работе вице-президентов федеральных округов. В ходе работы самым активным членам общественных организаций были вручены награды Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Среди них была награждена медалью «За верность Северу» вице-президент общественной организации «Спасение Югры» Ульяна Данило. Почетную грамоту Губернатора Ямало-Ненецкого округа вручили вице-президенту – Александру Новьюхову, Благодарностью Федерального Агентства по делам национальностей Российской Федерации была награждена Президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова.
Итогом двухдневной работы стало утверждение «Народной программы: коренные 2021» и приложения к ней, в которое включены все те идеи, предложения, положения, озвученные на Форуме.
В рамках этого форума делегаты приняли участие в Дне оленевода. Это было красивое зрелище. Победителями оленьих гонок стали оленеводы Приуральского района. Главный приз главы администрации города Салехарда Ивана Кононенко – снегоход «Буран» – был вручён Николаю Валееву, второе место – у Александра Салиндера, на третьем месте – Дмитрий Лаптандер. Самой быстрой гонщицей среди женщин признана Ульяна Климова. Её наградили телевизором. Были отмечены и награждены подарками спортсмены по национальным видам спорта.
Какой праздник без конкурсов, показа традиционной одежды. На сцене выступали артисты Ямала и участники Форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Студенты Ямальского многопрофильного колледжа провели перфоманс «Легенды Севера» и флешмоб «Маня Сянукова», в которой приняли участие и гости праздника. Впервые на Дне оленевода был организован конкурс «Сингагба». Заместитель директора Центра культуры и спорта «Геолог» Лариса Цупикова сообщила, что выступило около пятисот артистов.
Жители округа и гости на празднике познакомились с традициями, обычаями и культурой ханты, ненцев, коми-зырян, отведали блюда традиционной кухни северных народов, а также купили сувенирную продукцию.
Раиса Решетникова