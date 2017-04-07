VIII съезд коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

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VIII съезд коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Делегаты форума. Фото Раисы РешетниковойДелегаты форума. Фото Раисы Решетниковой
Делегаты форума. Фото Раисы Решетниковой

С 23-24 марта в городе Салехарде прошёл Форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. На нём было около четырёхсот делегатов, а также представители федеральных и региональных органов власти. Приветственные адреса и доклады были зачитаны заместителем руководителя Администрации Президента РФ М. Магомедовым, Полпредом Президента РФ в УрФО И. Холманских, Губернатором Ямало-Ненецкого округа Д. Кобылкиным, Губернатором Тюменской области В. Якушевым и др. Магомедсалам Мамедов высоко оценил работу организации под руководством Григория Ледкова, который грамотно выстроил работу с органами исполнительной и законодательной власти, защищая интересы коренных народов.

В первый день работы исполнительный секретарь Секретариата коренных народов Арктического совета Элле Мерете Омма вручила вице-спикеру Думы Югры Еремею Айпину медаль Арктического совета – международной организации высокого уровня, которая учреждена 8 странами Арктики: Норвегией, Данией, Швецией, Финляндией, Исландией, Канадой, США и Россией.

Во второй половине дня состоялась работа по сессиям: «Сохранение традиционных отраслей хозяйствования; «Меры по обеспечению доступа к земельным, лесным и водным биоресурсам», «Регулирование деятельности общин коренных малочисленных народов»; «Социальная политика как фактор устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»; «Духовное и культурное наследие малочисленных народов, популяризация традиционных промыслов и ремёсел»; «Ответственное природопользование»; «Молодёжь коренных малочисленных народов – будущее российского Севера». В каждой сессии были подняты вопросы, которые необходимо решить в ближайшие годы. Первый день завершился праздничным концертом.

На второй день открытие VIII съезда Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ началось с гимна Ассоциации, зал по обычаю коренных народов «окурили», а затем на сцену были приглашены старейшины. Перед началом работы съезда почтили минутой молчания ушедших от нас представителей коренных малочисленных народов Севера, внёсших неоценимый вклад в развитие науки, образования, культуры. Среди них были и представители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – известная мансийская учёная Е. Ромбандеева, ненецкий писатель Ю. Вэлла, хранитель хантыйских традиций Ф. Бондаренко, первый профессиональный композитор народа манси В. Шесталов и др.

После этого приступили к официальной части съезда. Делегаты заслушали доклад президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григория Ледкова. В выступлении он отметил основные направления организации, а также остановился на работе вице-президентов федеральных округов. В ходе работы самым активным членам общественных организаций были вручены награды Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.  Среди них была награждена медалью «За верность Северу» вице-президент общественной организации «Спасение Югры» Ульяна Данило. Почетную грамоту Губернатора Ямало-Ненецкого округа вручили вице-президенту – Александру Новьюхову, Благодарностью Федерального Агентства по делам национальностей Российской Федерации была награждена Президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова.

Итогом двухдневной работы стало утверждение «Народной программы: коренные 2021» и приложения к ней, в которое включены все те идеи, предложения, положения, озвученные на Форуме.

В рамках этого форума делегаты приняли участие в Дне оленевода. Это было красивое зрелище. Победителями оленьих гонок стали оленеводы Приуральского района. Главный приз главы администрации города Салехарда Ивана Кононенко – снегоход «Буран» – был вручён Николаю Валееву, второе место – у Александра Салиндера, на третьем месте – Дмитрий Лаптандер. Самой быстрой гонщицей среди женщин признана Ульяна Климова. Её наградили телевизором. Были отмечены и награждены подарками спортсмены по национальным видам спорта.

Какой праздник без конкурсов, показа традиционной одежды. На сцене выступали артисты Ямала и участники Форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Студенты Ямальского многопрофильного колледжа провели перфоманс «Легенды Севера» и флешмоб «Маня Сянукова», в которой приняли участие и гости праздника. Впервые на Дне оленевода был организован конкурс «Сингагба». Заместитель директора Центра культуры и спорта «Геолог» Лариса Цупикова сообщила, что выступило около пятисот артистов.

Жители округа и гости на празднике познакомились с традициями, обычаями и культурой ханты, ненцев, коми-зырян, отведали блюда традиционной кухни северных народов, а также купили сувенирную продукцию.

Раиса Решетникова 

Делегаты форума. Фото Раисы РешетниковойДелегаты форума. Фото Раисы Решетниковой
Делегаты форума. Фото Раисы Решетниковой
Делегаты форума. Фото Раисы РешетниковойДелегаты форума. Фото Раисы Решетниковой
Делегаты форума. Фото Раисы Решетниковой

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