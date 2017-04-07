Наталья Комарова принимает участие в IV Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога»

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Наталья Комарова принимает участие в IV Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога»

Губернатор Югры Наталья Комарова принимает участие в IV Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога», который проходит в Архангельске 29-30 марта. 

Сегодня состоится торжественное открытие форума. После чего глава региона примет участие в церемонии подписания дорожной карты реализации первого этапа проекта «Дети Арктики. Дошкольное образование». В плане работы губернатора в этот день также участие в сессии «Арктика – территория современной энергетики», где Наталья Комарова расскажет о роли автономного округа в системном освоении Арктики.

Завтра, 30 марта, состоится встреча губернаторов Северного Форума. В ходе нее Наталья Комарова расскажет о накопленном в Югре опыте сотрудничества с регионами.

После этого губернаторы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Красноярского края подпишут Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

В программе губернатора в этот день – рабочая встреча с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игорем Холманских и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Кобылкиным, участие в главной пленарной сессии форума «Человек в Арктике». 

Нужно отметить, что Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» проводится с 2010 года и является крупнейшей площадкой для совместного обсуждения с зарубежными партнерами актуальных проблем и перспектив развития Арктического региона. Центральной темой Форума в 2017 году станет «Человек в Арктике». Форум призван объединить международные организации, органы государственной власти, научные и бизнес-сообщества из России и зарубежных стран для координации подходов в развитии международного сотрудничества, консолидации усилий по обеспечению стабильного развития Арктики и повышения уровня жизни населения на арктических территориях.

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