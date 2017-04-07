МИД РФ выразил благодарность органам власти Югры за создание условий для проведения заседания комиссии ООН

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МИД РФ выразил благодарность органам власти Югры за создание условий для проведения заседания комиссии ООН

В адрес губернатора Югры Натальи Комаровой поступило письмо от заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Геннадия Гатилова. Замминистра выражает искреннюю признательность за содействие в организации в Ханты-Мансийске выездного межсессионного заседания Экспертного механизма по правам коренных народов, функционирующего под эгидой Совета Организации объединенных наций по правам человека.

«Профессионализм, компетентность, ответственное и заинтересованное отношение к делу Вашей команды позволили провести мероприятие на исключительно высоком уровне, - говорится в сообщении. – По признанию членов экспертного механизма, им были обеспечены максимально комфортные условия для работы, что позволило успешно реализовать запланированную повестку дня. Эксперты по достоинству оценили сопутствовавшие мероприятию официальную и культурную программы.

Отметим, в адрес Министерства внутренних дел РФ поступило заявление от Экспертного механизма ООН по правам коренных народов, в котором члены комиссии выразили благодарность Правительству Российской Федерации и органам власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за создание условий для проведения межсессионного заседания. По их мнению, заседание позволило подготовить руководящие принципы для участия в страновых ситуациях, в том числе в ответ на запросы коренных народов и государств в отношении технических консультаций и содействия диалогу.

«Высоко ценим традиционно активную позицию региона в продвижении позитивного имиджа России на международных площадках, включая регулярное участие представителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в заседаниях Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов», - отметил в письме Геннадий Гатилов. 

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