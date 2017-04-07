В Югре проходит голосование по определению зон осуществления весенней охоты на пернатую дичь

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На официальном сайте Природнадзора Югры (http://www.prirodnadzor.admhmao.ru/) проводится интерактивное голосование по определению зон осуществления весенней охоты на пернатую дичь на территории региона.
Цель интерактивного голосования – максимально учесть мнение охотников Югры для установления наиболее оптимального варианта разграничения южной, центральной и северной зон осуществления весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь.
Голосование проводится до 10 апреля 2017 года. Участие в нем могут принять только граждане, имеющие охотничий билет единого федерального образца, сведения о котором внесены в государственный охотхозяйственный реестр автономного округа путём авторизации (внесения сведений о номере и дате выдачи охотничьего билета).
Предложения и вопросы по проведению интерактивного голосования можно опубликовать в поле «Для комментариев». Ответы на вопросы по интерактивному голосованию можно получить по телефонам должностных лиц управления охотничьего надзора Природнадзора Югры: 8 (3467) 32-67-24; 35-30-98; 35-30-97; 35-31-09.