По инициативе Югры будет создан Постоянный консультационный совет по традиционным играм коренных народов Севера

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Вопросы усиления роли Северного форума в развитии арктического сотрудничества обсудили сегодня губернаторы регионов России на IV Международном форуме «Арктика – территория диалога», который проходит в Архангельске.
Отметим, Северный Форум обладает статусом наблюдателя при Арктическом совете и имеет консультативный статус ЭКОСОС ООН, является важным инструментом усиления и расширения неполитического диалога между губернаторами арктических и северных регионов разных стран, руководителями муниципалитетов и организаций.
В Северный форум входят регионы Российской Федерации (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Красноярский край, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Приморский край, Камчатская область), Исландии (город Акурейри), США (Аляска), Республики Корея (провинция Кангвон), Финляндии (Лапландия).
В рамках встречи руководители территорий обсудили социально-экономическое развитие регионов Севера и Арктики, улучшение качества жизни населения.
Напомним, в 2007 году форум принимала Югра. Автономный округ состоит в нем уже 22 года. За это время югорчане приняли участие в реализации 34 проектов Северного форума. На сегодняшний день автономный округ принимает участие в реализации 10 проектов в составе двух основных программ форума: «Охрана окружающей среды» и «Общество и культура». Об этом в ходе встречи рассказала губернатор Югры Наталья Комарова, внеся предложения по усилению роли Северного форума и расширению сотрудничества между входящими в него регионами.
Предполагается, что в конце июня текущего года в Югре пройдет совещание Комитета региональных координаторов Северного форума. В этот период автономный округ будет принимать международные соревнования по гребле на обласах, посвященные древнему югорскому обряду поклонения духу воды Вит Хону. В этом году достигнуты договоренности об участии регионов-членов Северного форума в данном международном мероприятии.
«Мы предлагаем пойти дальше в развитии национальных видов спорта, характерных для наших северных регионов, и заключить Меморандум о понимании между Всемирным обществом этноспорта и организацией Северный форум, договориться о создании Постоянного консультационного совета по традиционным играм коренных народов Севера. При этом основная подготовительная работа может быть проведена до заседания Комитета региональных координаторов в июне с выходом на конкретные решения на встрече в Югре», - предложила губернатор.
Она отметила, что работавшие недавно в Югре члены Экспертного механизма ООН по правам коренных народов Севера подчеркнули актуальность мероприятий по развитию традиционных видов спорта. «Национальные виды спорта лежат в основе культуры и самоидентификации коренных народов Севера, так что мы должны сделать все для их развития, в том числе через взаимодействие с Организацией Объединенных Наций», - высказала мнение Наталья Комарова.
Кроме того, Ханты-Мансийский округ входит в рабочую группу Северного форума по бурому медведю, а также реализует отдельный проект по проведению фестиваля, посвященного медведям в обрядах и традициях коренных народов Севера.
«В целях сохранения этой важнейшей составляющей культурной традиции мы предлагаем Северному форуму создать единый Реестр носителей традиций медвежьих культов, владеющих их локальными вариантами и особенностями. В дополнение к нему запустить единый некоммерческий центр документальных киновидеоматериалов с сюжетами медвежьих праздников, обеспечить создание информационной базы, которой могли бы воспользоваться нынешнее и будущие поколения», - предложила Наталья Комарова.
Глава региона пригласила участников встречи принять участие в юбилейной 15-ой международной экологической акции «Спасти и сохранить»: «Мы могли бы обменяться передовым опытом охраны окружающей среды, обсудить совместные экологические проекты в арктическом и приарктическом регионах».
Также Наталья Комарова акцентировала внимание на работу, проводимую в нашем округе по модернизации официального сайта Северного форума. По ее мнению, эту работу важно продолжить и провести реконструкцию сайта с целью создания отдельной интерактивной зоны для региональных координаторов. В этой зоне, по ее мнению, должна быть размещена контактная информация координаторов, выходные данные реализуемых проектов.
«Кроме того, можно подумать над созданием постоянной электронной площадки, к участию в работе которой привлекались бы представители НКО, волонтерских объединений, активные граждане и на базе которой могли бы формулироваться краудсорсорсинговые проекты Северного форума, по сути усилить народность Северного форума. Мы создали площадку для такой работы – Международный гуманитарный форум. Будем рады видеть наших партнёров по Северному форуму на его заседании в октябре», - сказала губернатор.
В завершение глава региона отметила, что Югра является координатором проекта Северного форума по профилактике суицидов: «Мы ведем планомерную работу по созданию так называемых кибер-дружин, сообществ волонтеров, которые заняты профилактикой этих действий подростков и молодежи в Интернете. В июне на очередном международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Югре мы сможем обсудить технические средства противодействия пропаганде суицидов в Интернете, поделиться опытом нашего региона в создании кибер-дружин. Приглашаю наших партнеров по Северному форуму принять участие в этой работе».