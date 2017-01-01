Социальная защищённость пенсионеров Югры усилена поправками в окружное законодательство

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Социальная защищённость пенсионеров Югры усилена поправками в окружное законодательство

Внесены изменения в закон о государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Поправки принимаются в связи с изменениями в федеральном законодательстве.

Действующим окружным законом государственная социальная помощь пенсионерам в Югре предусмотрена в виде региональной социальной доплаты к пенсии в размере разницы между величиной прожиточного минимума и общей суммой материального обеспечения пенсионера.

В целях усиления социальной защищённости граждан пенсионного возраста вводится уточнение, согласно которому данная доплата должна быть не ниже аналогичного показателя на 31 декабря предыдущего года. 

В автономном округе прожиточный минимум пенсионера на 2017 год установлен в размере 11 258 рублей.

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