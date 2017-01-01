Поправки в окружное законодательство в сфере здравоохранения направлены на привлечение в Югру квалифицированных и востребованных кадров

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Поправки в окружное законодательство в сфере здравоохранения направлены на привлечение в Югру квалифицированных и востребованных кадров

Внесены изменения в закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

«С целью привлечения для работы в городах автономного округа наиболее квалифицированных и востребованных кадров мы устанавливаем порядок отбора медицинских работников, претендующих на выплату единовременной компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей», –прокомментировал принятие поправок спикер окружной Думы Борис Хохряков.

На сегодняшний день в договорах, заключённых между медработником и государственной медицинской организацией, предусматривается обязанность работать в течение семи лет по основному месту работы, а также возврат работником в бюджет автономного округа части единовременной выплаты в случае прекращения трудового договора до истечения семилетнего срока.

Кроме того, сохраняется право на предоставление единовременной компенсационной выплаты в 2017 году заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам и акушеркам, прибывшим на работу в сельские населённые пункты автономного округа, в размере 500 тысяч рублей.

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