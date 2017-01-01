Внесены изменения в окружное законодательство, направленные на поддержку югорских семей

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Внесены изменения в окружное законодательство, направленные на поддержку югорских семей

Региональные парламентарии внесли изменения в окружной закон о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Югре.

Поправки касаются продления срока осуществления ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до 31 декабря 2019 года, что позволит сохранить предоставление мер социальной поддержки, направленных на повышение рождаемости, в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов.

Также вносятся корректировки, в соответствии с которыми на территории Югры должно находиться не только жильё, приобретаемое с использование Югорского семейного капитала, но и строящееся и реконструируемое за счёт данных средств.

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