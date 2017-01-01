Письма солдатам

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Письма солдатам

Музей геологии, нефти и газа объявляет интернет-конкурс «Письмо солдату. Из будущего в прошлое».

Творческие работы, адресованные автором от своего лица или лица современников собирательному образу участника Великой Отечественной войны, принимаются в электронном виде по адресу: press@muzgeo.ru до 20 апреля 2017 года с пометкой в теме письма «Конкурс «Письмо солдату».

Экспертный совет будет оценивать поступившие работы по четырем критериям: выразительность, идейное содержание, соблюдение норм русского языка, оригинальность творческого решения и формы подачи материала. В каждой возрастной группе будут определены победители, награждение которых пройдет 9 мая на примузейной площади в рамках творческой программы «Солдатский привал».

Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте www.muzgeo.ru («Мероприятия» - «Конкурсы» - «Ежегодный интернет-конкурс «Письмо солдату. Из будущего в прошлое») и по телефонам: 8 (3467) 33-14-06. 

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Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

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