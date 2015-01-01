В поселке Берёзово прошёл межмуниципальный семинар мастеров

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В поселке Берёзово прошёл межмуниципальный семинар мастеров

Мероприятие проходило с 27 по 30 марта, в нём приняли участие 45 мастеров из Берёзовского, Октябрьского и Белоярского районов. Семинар провела администрация Берёзовского района совместно с районным отделением общественной организации «Спасение Югры».

Заместитель главы администрации Берёзовского района Спартак Антоненков, приветствуя мастеров, отметил: «Самая главная задача сегодня — это сохранить все те знания, традиции и умения, которые передавались, приумножалась на протяжении многих веков. Хочу пожелать вам успехов, поймать то творческое настроение, без которого ваша работа невозможна. Чтобы иголка, нитка и наперсток у вас соединились с вдохновением и творчеством. И в результате этого семинара обогатится ваш опыт, знания, умения, потому что вы занимаетесь традиционным искусством.

Нельзя чтобы это искусство стояло на месте, необходимо развитие и такой семинар способствует этому. Я думаю, что опыт и контакты, которые вы здесь получите, послужат делу, а именно сохранению и развитию традиционных промыслов».

Обучающий семинар был посвящён традиционному орнаменту обских угров и финансировался за счет средств районной программы «Социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера».

Председатель Берёзовского отделения общественной организации «Спасение Югры» Любовь Кашлатова вышла с предложением на районную администрацию о необходимости проведения подобных семинаров, и её предложение было поддержано. В Берёзово прошел уже третий такой семинар, первый состоялся в 2015 году в посёлке Игриме, куда были приглашены мастера Берёзовского района. Второй семинар  проходил в мае  2016 года в деревне Теги.

Как рассказала Любовь Васильевна, каждый мастер вправе вносить что-то свое в традиционные промыслы и ремесла, но делать это он должен правильно. Многие мастера, перенимая опыт, начинают слепо копировать другие территории, забывая при этом свои локальные особенности. У каждого орнамента есть своё определенное значение. В культуре народов ханты и манси, есть мужские, детские и женские орнаменты, поэтому ни в коем случаи нельзя копировать и бездумно нашивать орнаменты на традиционную одежду. И поэтому, одна из главных задач этого мероприятия не только сохранить традиции и промыслы, но и сделать это правильно.

Мероприятие посетила «Народный мастер России», сотрудник этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Зоя Никифоровна Лозямова. Она учила участников семинара не только тому, как вышивать орнаменты, но и поговорила с ними об их значении для того, чтобы в последующем они правильно их использовали.       

Людмила Теткина

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