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В Югре стартовал конкурс проектов в сфере молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи на получение грантов в форме субсидии, заявки на участие в котором можно подать до 24 апреля.
Право на участие в Конкурсе имеют социально ориентированные некоммерческие организации, созданные в форме общественных организаций, уставная деятельность которых направлена на развитие и поддержку образования, молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Также, обязательным условием для участи я Конкурсе является отсутствие задолженности по уплате налоговых платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.
Для участия в Конкурсе общественным организациям необходимо отправить заявку на участие и копии учредительных документов в адрес Департамента образования и молодежной политики Югры на бумажном носителе, с прошитыми и пронумерованными листами, а также заверенными печатью и подписью руководителя организации копиями учредительных документов.
Конкурс проходит в два этапа. В первый, заочный этап будут приняты и проверены заявки на участие. Во второй этап, который пройдет с 1 по 15 мая, состоятся публичная защита и подведение итогов Конкурса.
Решение о допуске к участию во втором этапе Конкурса принимает Комиссия, которое оформляется протоколом и размещается на официальном сайте Департамента www.doinhmao.ru не позднее 3 рабочих дней с даты завершения первого этапа Конкурса. Информация о победителя Конкурса также будет размещена на сайте www.doinhmao.ru не позднее 3 рабочих дней с момента подведения итогов.
Заявки общественных организаций будут оцениваться по следующим критериям: актуальность и социальная значимость проблемы, изложенной в заявке; реалистичность; практическая значимость; перспективность; экономическая целесообразность (соотношение затрат и планируемых результатов); результативность, эффективность; технологичность проекта (универсальность проекта, возможность продолжения деятельности после окончания финансирования); кадровое обеспечение.
Организатором Конкурса является Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр»