Поисковики Югры примут участие в открытии Всероссийской акции «Вахта Памяти»

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Поисковики Югры примут участие в открытии Всероссийской акции «Вахта Памяти»

С 5 по 8 апреля 4 представителя Югры из Сургута, Ханты-Мансийска и Нефтеюганска примут участие в открытии Всероссийской акции «Вахта Памяти» в Калининграде.

Участниками Мероприятия станут представители поисковых объединений Российской Федерации, руководители и активисты региональных отделений «Поисковое движение России».

Программой Всероссийской акции предусмотрено проведение всероссийского семинар-совещания для представителей поисковых объединений России, мастер-классы и круглые столы по актуальным вопросам развития поискового движения, патриотического воспитания молодежи и взаимодействию общественных организаций с органами исполнительной власти в ходе работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Организаторами Мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр» и Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

Контактное лицо – Кучеренко Наталья Валерьевна, тел.: 8(3467)31-56-91.

Пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр»

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