В Югре внесены изменения в государственные программы «Доступная среда» и «Развитие образования»

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В Югре внесены изменения в государственные программы «Доступная среда» и «Развитие образования»

Сегодня в Ханты-Мансийске на очередном заседании правительства автономного округа внесены изменения в государственные программы «Доступная среда» и «Развитие образования».

Так, бюджет программы «Доступная среда» вырастет на 16,5 миллионов рублей за счет федерального бюджетного финансирования.

«Дополнительные средства пойдут на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, на развитие массового адаптивного спорта, расширение круга лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые им занимаются», - отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

Государственная программа «Развития образования» дополнена порядком получения денежного поощрения победителей и призеров чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills», а также их наставников.

«Постановлением определены категории получателей, а также размеры единовременного поощрения», - добавила исполняющая обязанности директора департамента образования и молодежной политики Югры Снежана Возняк.

«Движение «WorldSkills» получает все большее распространение в Югре, наши профессионалы добиваются успеха на крупных национальных соревнованиях, формируют привлекательный для молодежи образ «рабочих» профессий. Мы поддержим их достижения», - подчеркнула Наталья Комарова. 

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