В Югре внесены изменения в государственные программы «Доступная среда» и «Развитие образования»

- Русский
Сегодня в Ханты-Мансийске на очередном заседании правительства автономного округа внесены изменения в государственные программы «Доступная среда» и «Развитие образования».
Так, бюджет программы «Доступная среда» вырастет на 16,5 миллионов рублей за счет федерального бюджетного финансирования.
«Дополнительные средства пойдут на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, на развитие массового адаптивного спорта, расширение круга лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые им занимаются», - отметила губернатор Югры Наталья Комарова.
Государственная программа «Развития образования» дополнена порядком получения денежного поощрения победителей и призеров чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills», а также их наставников.
«Постановлением определены категории получателей, а также размеры единовременного поощрения», - добавила исполняющая обязанности директора департамента образования и молодежной политики Югры Снежана Возняк.
«Движение «WorldSkills» получает все большее распространение в Югре, наши профессионалы добиваются успеха на крупных национальных соревнованиях, формируют привлекательный для молодежи образ «рабочих» профессий. Мы поддержим их достижения», - подчеркнула Наталья Комарова.