Игры и забавы «Вороньего дня»

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Игры и забавы «Вороньего дня»

В этом году для юных зрителей и их родителей организаторы весеннего праздника ханты и манси Вороний день подготовили несколько интерактивных площадок, на которых в игровой форме будет демонстрироваться уникальная культура обско-угорских народов.

Наверняка, многим будет интересна площадка, рассказывающая о национальных играх и игрушках обских угров. Любой желающий сможет попробовать разгадать головоломку «семь лошадей», по-новому взглянуть на такой обычный предмет, как верёвка, с которым связаны многие угорские забавы.

На детской игровой площадке зрителей ожидают многочисленные подвижные игры.

Напомним, что празднование «Вороньего дня» состоится 8 апреля на территории гостиничного комплекса «Югорская долина». Начало праздника – в 12 часов.

Организаторы праздника – Департамент культуры автономного округа,  автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества». 

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