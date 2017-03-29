8 апреля в Ханты-Мансийске в пойме реки Горная состоится «Югорский лыжный марафон»

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Участникам предлагается преодолеть основную дистанцию 50 км свободным стилем или одну из дистанций-«спутников» - 25 км или 5 км.
«Югорский лыжный марафон» – один из престижнейших лыжных марафонов России, который в нынешнем году пройдет в пятый раз.
Третий год подряд «Югорский марафон» будет финалом международной серии марафонов FIS Worldloppet Cup. Чтобы определить лучшего лыжника-марафонца мира в Ханты-Мансийск съедется весь спортивный свет: триумфатор двух предыдущих «Югорских марафонов», победитель общего зачета FIS Worldloppet Cup прошлого сезона Тони Ливерс (Швейцария), неоднократная победительница легендарных марафонов «Марчалонга» (Италия) и «Биркебайнер» (Норвегия), одна из лучших лыжниц-марафонок мира Серайна Бонер (Швейцария), победительница предыдущего розыгрыша FIS Worldloppet Cup Аурели Дабудюк (Франция), сильнейшие лыжники-марафонцы Италии Элиза Брокар и Серджио Боналди и многие другие.
По традиции, на старт марафона выйдут лучшие лыжники и биатлонисты России. Главным претендентом на победу станет двукратный чемпион мира-2017, победитель многодневки "Тур де Ски"-2017 югорчанин Сергей Устюгов, который, к слову, в день проведения «Югорского лыжного марафона» отметит свое 25-летие. Конкуренцию ему составят олимпийский чемпион-2006 Евгений Дементьев, олимпийская чемпионка-2010 Светлана Слепцова, бронзовый призер Олимпиады-2014 Дмитрий Япаров, бронзовый призер чемпионата мира-2013 Мария Гущина, призер этапов Кубка мира Антон Гафаров, многократный чемпион России Сергей Турышев.
Своими силами в очной борьбе с легендами мирового спорта смогут померяться более 1 300 любителей лыжных гонок из 30 регионов РФ и десяти стран мира. Большой интерес к соревнованиям проявили югорские лыжники-любители. Почти каждая вторая заявка – от жителя ХМАО. 8 апреля на старт съедутся спортсмены буквально со всех уголков округа.
Стоит отметить, что на «Югорском марафоне» в отдельных категориях будут соревноваться также герои Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.
Те, кто еще не успел зарегистрироваться он-лайн, может пройти регистрацию в живую в офисе соревнований, который будет работать 3-7 апреля в Ханты-Мансийске в гостинице "Олимпийская" (ул. Энгельса, 45). Все подробности - на сайте "Югорского лыжного марафона" (ugraloppet.ru).
Участники гонки на 50 км разыграют общий призовой фонд почти 2 миллиона рублей. Но даже те, кто не сможет побороться за главные призы марафона, все равно не останутся без наград. Участникам будут вручены сертификаты о прохождении дистанции. Кроме того, всем закончившим дистанцию организаторы вручат памятную медаль. Также на память все участники получат нагрудные номера, в которых они выйдут на старт.
Сюжет о марафоне будет показан на федеральном канале «Матч! Наш спорт».