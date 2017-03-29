В селе Полноват открылась новая больница

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В пятницу, 31 марта, в селе Полноват Белоярского района состоялось торжественное открытие новой участковой больницы.
В медицинском учреждении ведут прием два врача общей практики, терапевт и стоматолог. Всего в штате 30 медицинский работников. В учреждении обновлено медицинское оборудование, а в стоматологическом кабинете установлен рентген-аппарат. Ранее сельчанам для того, чтобы сделать снимок зуба приходилось ездить в районный центр.
«Это долгожданное событие для наших жителей, - рассказал Евгений Уразов, заместитель главы Полновата. - Здание учреждения очень просторное и полностью соответствует последним госстандартам и нормам Санпина».
Отметим, что за медицинской помощью в новую больницу будут обращаться не только жители Полновата, но и близлежащих сел: Ванзевата, Тугиян и деревни Пашторы.