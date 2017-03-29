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С 27 по 30 апреля 2017 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в пгт. Березово состоится обучающий Межрегиональный семинар-практикум «Музыка Севера в мегакультурном социуме».
Организация и проведение семинара-практикума реализуется благодаря депутатской помощи Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Хохрякова Бориса Сергеевича. Учредителями и организаторами мероприятий в рамках семинара - практикума являются Комитет по культуре и кино администрации Березовского района и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Саранпаульская национальная школа искусств».
Межрегиональный семинар – практикум «Музыка Севера в мегакультурном социуме» проводится в целях сохранения, развития и популяризации традиционной культуры обско-угорских народов. Руководитель семинара-практикума отличник культуры РФ, заслуженный деятель культуры ХМАО – Югры, преподаватель высшей категории, руководитель Народного фольклорного коллектива «Оленьими тропами» Агеев Дмитрий Георгиевич. Программа семинара - практикума включает следующие мероприятия: музыкально иллюстрированные лекции по инструментальной музыке, вокалу и хореографии обско-угорских народов; практические групповые и индивидуальные занятия по секциям: «Хореография обско-угорских народов», «Сольное и ансамблевое исполнение инструментальных наигрышей», «Вокал»; круглые столы: «Музыка Севера – современные проблемы и перспективы», «Формы и методы сохранения и развития традиционной культуры финно-угорских народов», творческую лабораторию «Школа работы с детским фольклорным ансамблем»; спектакль «У костра», концерты. Мероприятия межрегионального семинара-практикума проводят лауреаты профессиональных конкурсов преподаватели обско-угорских народных инструментов и музыкального фольклора, представлявшие традиционную культуру округа в стране и за рубежом.
К участию приглашаются представители науки, образования и культуры в области музыкального искусства обско-угорских народов; участники фольклорных коллективов; специалисты центров национального творчества, культурно-досуговых центров, преподаватели и обучающиеся школ искусств, общеобразовательных школ, детско-юношеских центров, домов детского творчества, и все желающие, (без возрастных и иных ограничений), проявляющие искренний интерес к уникальной традиционной культуре народов Севера.
Историческая справка
В Ханты-Мансийском автономном округе первые окружные курсы по обучению традиционной музыкальной культуре обско-угорских народов были проведены Агеевым Д.Г. в 2002 году по Гранту губернатора ХМАО – Югры, впоследствии под его руководством проводились межрегиональные курсы в г. Ханты-Мансийске, г. Нижневартовске, г. Сургуте, пгт. Березово и других населенных пунктах ХМАО - Югры. Практическую результативность обучения на курсах и семинарах-практикумах под руководством Д.Г. Агеева отражают профессиональные успехи обучавшихся: преподавателей, методистов, руководителей, актеров и возникновение замечательных фольклорных коллективов, популяризирующих сегодня уникальную традиционную культуру коренных малочисленных народов Севера.
http://saranpaul-dshi.muzkult.ru/img/upload/3967/documents/Polozhenie_Muzyka_Severa.pdf
Положение о проведении Межрегионального семинара-практикума «Музыка Севера в мегакультурном социуме»