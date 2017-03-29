В Югре законодательно увеличены сроки предоставления поддержки НКО

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Соответствующие поправки в окружной закон о поддержке социально ориентированных НКО, внесённые департаментом общественных и внешних связей, одобрены депутатами окружной думы. Об этом сообщила директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова на встрече с некоммерческими организациями - победителями гранатовых конкурсов, которая состоялась в Общественной палате автономного округа. В соответствии с поправками, установлены приоритетные меры для некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг по предоставлению финансовой и имущественной поддержки на срок не менее 2 лет.
«Это дополнительная гарантия, которая создает «зеленый коридор» для выхода НКО на рынок социальных услуг и дает возможность закрепиться на нем», - подчеркнула Елена Шумакова.
Отметим, в 2016 году, по данным муниципальных образований, имущественную поддержку получили около 200 некоммерческих организаций Югры.
Кроме того, уточнены виды информационной и образовательной поддержки, предоставляемой социально ориентированным некоммерческим организациям. Как сообщила Елена Шумакова, окружной ресурсный центр поддержки НКО, действующий на базе Центра «Открытый регион», получил необходимую образовательную лицензию и теперь сможет реализовывать программы повышения квалификации работников и добровольцев НКО.
В свою очередь, председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова подчеркнула, что в округе создана уникальная система поддержки некоммерческих организаций: «Только в 2016 году региональные субсидии получили свыше 100 организаций».
Помимо региональных конкурсов на выделение государственной поддержки НКО, ежегодно проводится и президентский конкурс, по итогам которого в 2016 году гранты получили 6 некоммерческих организаций Югры. «Как общественник с двадцатилетним стажем могу сказать, что наступила эра общественных организаций. Такой мощной поддержки на региональном и федеральном уровне некоммерческим организациям не оказывалось никогда», - подчеркнула Ирина Максимова.
Председатель региональной общественной организации «Союз поисковых формирований «Долг и Память Югры» Татьяна Астафьева - победитель конкурса Президентских грантов в 2016 году - поделилась с присутствующими историей реализации грантового проекта «Окружная патриотическая акция «Югра – Вахта Памяти»: формирование у подростков и молодёжи патриотического сознания, социальной активности и готовности служить Отечеству».
«Это составная программа, мероприятия которой проводят наши поисковые отряды по увековечиванию памяти наших защитников в годы Великой Отечественной войны. Основные направления – архивная, исследовательская, экспедиционная, просветительская, социальная и творческая работы, - рассказала Татьяна Астафьева, - в 2016 году в сводных поисковых отрядах приняло участие 225 человек, силами которых было поднято 174 бойца, личности двух из них удалось установить. Мы проводим лекторий, школу юного поисковика по курсу специальной подготовки, передвижную выставку «Давным-давно была война», агитпробег «Дорогами героев - дорогами памяти», интерактивную игру о Великой Отечественной войне для школьников, экскурсионные программы для активистов поисковых движений Югры, открытый окружной слет поисковых отрядов и многое другое. Кроме того, активно участвуем во всероссийских акциях, слетах, сборах и конкурсах».
О реализации своих проектов, получивших Президентские гранты, рассказали также председатель Региональной общественной организации Спортивный клуб «Студенческий» Артем Зеленовских, и заместитель председателя МРО «Работающая молодежь Сибири» Денис Ханьжин. Проект первого направлен на развитие массового студенческого спорта в регионах Уральского федерального округа, второго - на осуществление общественного контроля в части соблюдения требований нормативных актов предприятиями и органами власти.
Кроме того, на круглом столе был представлен опыт реализации проектов, получивших региональную поддержку, в сфере создания безбарьерной среды для инвалидов в виде ремонта жилых помещений, спортивного туризма и социального туризма для граждан старшего поколения Югры, а также проект, направленный на сохранение культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера.
Елена Шумакова призвала представителей всех общественных организаций автономного округа обратить внимание на необходимость консолидации усилий в решении актуальной проблемы по атакам на детей и подростков в социальных сетях с целью социальных сетях, провоцирующих на совершение суицидов: «Ваша деятельность, вовлечение в нее молодежи могла бы сработать на то, чтобы уберечь детей от таких атак, предложить им здоровую альтернативу. Вы, как люди, работающие с молодежью, можете показать через ваших воспитанников пример остальным. Мы с особым акцентом будем поддерживать такие проекты при проведении гранатовых конкурсов в 2017 году».
В завершение встречи Ирина Максимова поблагодарила всех присутствующих за активное участие в развитии гражданского общества и акцентировала внимание на необходимости освещать деятельность социально-ориентированных некоммерческих организаций: «Чем больше о нас будут знать, тем больше будет светлого и хорошего. Важно, чтобы о наших инициативах знали везде, как минимум, чтобы опыт нашего региона был узнаваем, как максимум был тиражирован среди других. Спасибо за любовь к своему делу».