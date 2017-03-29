29-30 марта 2017 года в Архангельске состоялся IV Международный арктический форум «Арктика - территория диалога»

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Мероприятие прошло при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Форум регулярно проводится с 2010 года и является крупнейшей площадкой для совместного обсуждения с зарубежными партнерами актуальных проблем и перспектив Арктического региона.
Форум собрал на своей площадке более 2400 участников, в том числе 468 представителей средств массовой информации из России и 31 страны мира: Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Гренландии, Дании, Индии, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кении, Кипра, Китая, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Республики Абхазия, Республики Корея, Сингапура, США, Фарерских островов, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Японии.
Подробнее: http://forumarctica.ru/news/arkticheskij-forum-v-arhangelske-sobral-na-svoej-ploshhadke-bolee-2400-uchastnikov-iz-raznyh-stran/