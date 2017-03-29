Наталья Комарова: Важная и эффективная мера антитеррористической защиты - опора на общественность

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В правительстве Югры под председательством губернатора Натальи Комаровой состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба. Ключевой темой в повестке дня стала борьба с терроризмом.
Наталья Комарова напомнила, что на международном форуме «Арктика – территория диалога» президент России Владимир Путин сообщил, что сегодня в мире наблюдается всплеск террористической угрозы, которая несет опасность всем странам. В связи с этим глава региона акцентировала внимание собравшихся на необходимости усилить бдительность в период проведения массовых мероприятий, а также привести в повышенный режим готовности силы и средства оперативного штаба.
«До середины апреля необходимо провести комиссионные обследования мест проведения массовых мероприятий, обратить особое внимание на защищенность прилегающих участков улично-дорожной сети. Одновременно необходимо задействовать имеющийся потенциал высоких технологий, отслеживать приближение подозрительных транспортных средств через систему «Безопасный город», осуществлять их оперативные проверки. Такой же видеоконтроль должен быть обеспечен в местах проведения массовых мероприятий, на входе на такие площадки, - поставила задачу Наталья Комарова. – Аналогичные технологии уже неоднократно использовались и доказали свою эффективность».
По словам главы региона, самая важная и эффективная мера антитеррористической защиты - это опора на общественность, в том числе организованную – на представителей добровольных народных дружин и казачьих обществ. Так, люди должны быть проинформированы о рисках и проявлять повышенную бдительность. Предметом их внимания также должны стать мемориальные комплексы воинской славы и мемориалы «Вечного огня».
Говоря о транспортной безопасности, было отмечено, что сегодня, исходя из результатов обследования объектов, первоочередное усиление безопасности требуется на железнодорожном транспорте. Планы обеспечения транспортной безопасности разработаны уже в отношении 40% железнодорожных объектов, включенных в реестр категорированных объектов транспортной железнодорожной инфраструктуры.
Еще одним вопросом в повестке стала реализация мероприятий по противодействию идеологии терроризма.
«Это направление, над которым мы работаем постоянно. Еще раз акцентирую внимание на «кибердружинах». В нашем случае их работа переходит в практическую плоскость. Таким образом, необходимо определить состав комплексной, синхронизированной работы на антитеррористическом информационном фронте всех участников», - нацелила коллег Наталья Комарова.
Глава региона поручила департаменту образования и молодёжной политики округа разработать нормативно-правовой акт, регламентирующий деятельность «кибердружин», инструменты их работы, права и обязанности, а также меры поддержки.