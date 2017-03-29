Традиции праздника Вороний день остаются неизменными

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Несколько дней отделяют ханты-мансийцев и гостей окружного центра от ставшего традиционным фольклорного праздника «Вороний день». В этом году праздник пройдёт 8 апреля на территории гостиничного комплекса «Югорская долина».
За годы проведения этого праздника сложилось немало традиций, которые каждый год привлекают большое количество зрителей, разных возрастов и национальностей.
Одной из таких традиций стало ежегодное поздравление новорожденных из числа малочисленных народов Севера и их родителей. В церемонии принимают участие представители органов власти Югры и общественных организаций. Так, в 2016 году в церемонии приняли участие 16 детей из 13 семей, которых поздравила советник Губернатора Югры, заместитель председателя координационного совета общественной организации «Спасение Югры» Людмила Александровна Алфёрова.
В этом году традиция данной церемонии будет продолжена и югорских малышей и их родителей поздравят участники праздника.
Организаторы праздника «Вороний день» – Департамент культуры автономного округа – Югры и Окружной Дом народного творчества.
Начало праздника – в 12 часов.
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Окружной Дом народного творчества»