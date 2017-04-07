Наталья Комарова наградила лучших лыжников России

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Наталья Комарова наградила лучших лыжников России

Лучшему лыжнику страны по итогам общего зачета сезона Сергею Устюгову вручен сертификат номиналом 300 тысяч рублей. Выступавший под символичным номером «1», лыжник совершил «золотой забег» в дисциплинах скиатлон, спринт, индивидуальная гонка, а также в командном спринте в паре с Антоном Гафаровым. В мужской эстафете Сергей Устюгов бежал за команду Югры, на четвертом, заключительном этапе совершил, казалось бы, невозможное – эстафету принял шестым, а к старту приехал уже третьим. В итоге на национальном первенстве Устюгов завоевал четыре «золота» в индивидуальных гонках и стал одиннадцатикратным чемпионом страны. 

Напомним, с 24 марта по 2 апреля в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко Ханты-Мансийска прошел Чемпионат России по лыжным гонкам. Участие в нем приняли порядка 280 спортсменов из 41 субъекта Российской Федерации. Ханты-Мансийский автономный округ был представлен максимально сильным составом спортсменов. Так, к участию в Чемпионате России допущено 22 югорских лыжника, среди которых такие именитые спортсмены как Мария Гущина, Полина Кальсина, Антон Гафаров, Евгений Дементьев, Александр Легков, Сергей Турышев, а также триумфатор завершившегося накануне в финском Лахти Чемпионата мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов. Лыжники соревновались в скиатлоне, спринте, гонке свободным стилем, командном спринте, эстафете и масс-старте классическим стилем.

В заключительный день чемпионата мужчины соревновались в марафоне на 50 км классическим стилем. Награды победителям вручили губернатор Югры Наталья Комарова и главный федеральный инспектор по Ханты-Мансийскому автономному округу аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Дмитрий Кузьменко.   

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