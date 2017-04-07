Наталья Комарова наградила лучших лыжников России

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Лучшему лыжнику страны по итогам общего зачета сезона Сергею Устюгову вручен сертификат номиналом 300 тысяч рублей. Выступавший под символичным номером «1», лыжник совершил «золотой забег» в дисциплинах скиатлон, спринт, индивидуальная гонка, а также в командном спринте в паре с Антоном Гафаровым. В мужской эстафете Сергей Устюгов бежал за команду Югры, на четвертом, заключительном этапе совершил, казалось бы, невозможное – эстафету принял шестым, а к старту приехал уже третьим. В итоге на национальном первенстве Устюгов завоевал четыре «золота» в индивидуальных гонках и стал одиннадцатикратным чемпионом страны.
Напомним, с 24 марта по 2 апреля в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко Ханты-Мансийска прошел Чемпионат России по лыжным гонкам. Участие в нем приняли порядка 280 спортсменов из 41 субъекта Российской Федерации. Ханты-Мансийский автономный округ был представлен максимально сильным составом спортсменов. Так, к участию в Чемпионате России допущено 22 югорских лыжника, среди которых такие именитые спортсмены как Мария Гущина, Полина Кальсина, Антон Гафаров, Евгений Дементьев, Александр Легков, Сергей Турышев, а также триумфатор завершившегося накануне в финском Лахти Чемпионата мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов. Лыжники соревновались в скиатлоне, спринте, гонке свободным стилем, командном спринте, эстафете и масс-старте классическим стилем.
В заключительный день чемпионата мужчины соревновались в марафоне на 50 км классическим стилем. Награды победителям вручили губернатор Югры Наталья Комарова и главный федеральный инспектор по Ханты-Мансийскому автономному округу аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Дмитрий Кузьменко.