«Непутевые заметки» о Югре

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В воскресенье, 9 апреля, в 10 часов 15 минут в эфире Первого канала выйдет очередной выпуск телепрограммы «Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым», который будет посвящен Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
«Непутевые заметки» – это авторская программа Дмитрия Крылова о путешествиях. В непринужденной ироничной манере автор рассказывает о своих впечатлениях от разных стран и регионов, в которых он побывал вместе со съемочной группой программы. Зрители узнают не только о достопримечательностях конкретного региона, но и об обычаях и традициях местных жителей. Отдельное внимание уделяется кулинарным пристрастиям той или иной части света. За все время существования программы ее съемочная группа успела объездить весь мир.
В декабре 2016 года съемочная группа посетила Ханты-Мансийский автономный округ – Югру. Особый интерес у съемочной группы вызвала традиционная культура коренных малочисленных народов Севера ханты и манси, рыбалка на реках и озерах Югры, сибирский СПА с использованием местных компонентов, известнейшие на всю Россию музеи Югры.
Если вы пропустите выпуск программы о Югре в эфире телеканала, то его всегда можно посмотреть на официальном сайте Первого канала http://www.1tv.ru/shows/neputevye-zametki