7 апреля 2017 года в 16:00 в Музее Природы и Человека состоится открытие выставки «Самарово: 380 лет истории»

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7 апреля 2017 года в 16:00 в Музее Природы и Человека состоится открытие выставки «Самарово: 380 лет истории»

Выставка, посвященная 380-летию образования Самаровcкого яма, познакомит посетителей с историей села от его основания до начала XX века.

Первое письменное упоминание о Самаровском яме относится к 1635 году. Тогда царь Михаил Романов распорядился набрать 50 человек для ямщицкой службы в Сибири. В 1636 году группа ямщиков из Приуралья была доставлена на жительство к подножию самаровских гор примерно в двух верстах выше развалин бывшего Самарова городка. Зима ушла на обустройство, а с 1637 года Самаровский ям вошел в число новых российских поселений за Уралом.

 В 1667 году Самаровский ям впервые появляется на географической карте, а в 1782 году с введением волостной системы, ям переведен в статус села и становится центром Самаровской волости. Ямщики – летом на лодках, зимой на лошадях, собаках и оленях ездили до Демьянского яма, в Берёзово и Сургут. В свободное от гоньбы время ямщики занимались промыслами и торговлей, сыграв свою роль в деле хозяйственного освоения Сибири.

О нелегком ямщицком деле, а также о хозяйственном укладе и быте жителей Самарово, расскажут посетителям выставки предметы из фондовой коллекции Музея Природы и Человека, а также уникальные фотографии начала XX века А.И. Галкина, исторические заметки о Самарово путешественников. 

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