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Всероссийский конкурс «Россия. Место памяти. XX век» стартовал при поддержке Общественной палаты РФ, Российского военно-исторического общества, Российского общества историков-архивистов и Ассоциации исследователей советского общества и новейшей истории.
Цель конкурса — стимулировать исследовательскую деятельность, а также вовлечь различные поколения в изучение страниц истории, и ввести в научный оборот неопубликованные ранее материалы музеев, архивов, в том числе и семейных.
Пройти регистрацию можно на сайте местопамяти.рф или mestopamiati.ru. Непосредственно на сайте есть возможность добавить к интерактивной карте подготовленный для конкурса материал. Отправить конкурсную заявку с приложением научно-исследовательской и творческой работы необходимо на адрес оргкомитета по электронной почте mestopamyati2017@yandex.ru .
Номинации конкурса:
«Место памяти. История» — фото и текстовое описание объекта, его история, эссе, историческое событие, связанное с памятником.
«Событие памяти. История» — фото и текстовое описание связанного с конкретным «местом памяти» исторического события, отчет о памятном или охранном мероприятии и т. д.
«Место памяти. Видеоролик» — видео со съемками объекта, его истории, эссе, историческое событие, связанное с памятником.
«Событие памяти. Видеоролик» — видео с отчетом о памятном или охранном мероприятии и т.д.
Прием заявок на конкурс будет осуществляться с 29 марта по 10 сентября. Принять участие в конкурсе сможет любой желающий (в возрасте от 14 лет), также организаторы отметили, что конкурс является совершенно бесплатным. Оценивать работы будут до 4 октября, уже в начале ноября будут объявлены победители.