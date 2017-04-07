В Югре стартует конкурс общественных проектов национальных общественных объединений

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Прием заявок на конкурс общественных проектов, реализуемых национальными общественными объединениями, начнется 10 апреля 2017 года. Организатором выступает департамент внутренней политики Югры.
Цель конкурса – активизация деятельности институтов гражданского общества в сфере национальных отношений, создание устойчивой системы их участия в деятельности по сохранению, приумножению и распространению опыта дружбы народов, укреплению межкультурного и межэтнического сотрудничества, единства российской нации, обеспечению этнополитической стабильности в российском обществе.
Для участия в конкурсе представляются культурно-просветительские и социально значимые проекты, направленные на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, обеспечение гражданского единства и духовной общности народов Югры, профилактику экстремизма, создание условий для социальной адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство автономного округа.
Номинации:
- укрепление духовной общности многонационального народа Югры, распространение знаний о положительном историческом опыте межнационального и межконфессионального взаимодействия народов;
- профилактика экстремизма в молодёжной среде;
- развитие этнокультурного диалога в сети Интернет, формирование благоприятной информационной среды, способствующей укреплению и развитию межнационального и межконфессионального согласия;
- организация образовательно-просветительской деятельности, оказание методической, консультативной и иной помощи в приобщении мигрантов к российской истории и культуре, обучении основам законодательства Российской Федерации. Развитие межкультурного общения.
Отмечается, что участники должны соответствовать следующим требованиям: наличие государственной регистрации в качестве юридического лица и осуществление деятельности на территории Югры; не имеющие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды; не находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства.
Итоги конкурса, по результатам которых победители получат субсидии на реализацию своих проектов, будут подведены 15 июня 2017 года специальной комиссией экспертов.
Заявки на участие можно подать в департамент внутренней политики Югры до 10 мая 2017 года.
Информация о конкурсе http://www.deppolitiki.admhmao.ru/vse-novosti/760168/