В Югре состоится I учредительный съезд «Союза мастеров традиционной культуры Югры»

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I учредительный съезд «Союза мастеров традиционной культуры Югры» пройдет 9 апреля 2017 года в Ханты-Мансийске. Мероприятие откроет директор департамента культуры автономного округа Надежда Казначеева.
На съезде состоится церемония награждения мастеров - участников Всероссийской художественной выставки «Союза художников России» - «Лики России», прошедшей накануне в Архангельске.
Союз создан для объединения мастеров традиционной культуры нематериального и материального культурного наследия Югры, достижения социальных, культурных, образовательных, научных и просвещенческих целей, развития социальной поддержки, а также защиты и профессионального роста мастеров нематериального и материального культурного наследия Югры, направленных на достижение общественных благ, развитие гражданского общества в Югре и Российской Федерации.
Место проведения: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.10, конференц-зал АУ «Окружной Дом народного творчества». Начало мероприятия в 10.00 часов.