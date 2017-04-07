В Ханты-Мансийске состоится XIII научно-практическая конференция имени А.А. Дунина-Горкавича

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В Ханты-Мансийске состоится XIII научно-практическая конференция имени А.А. Дунина-Горкавича

Межрегиональная научно-практическая конференция имени А.А. Дунина-Горкавича пройдет в 13-ый раз в окружной столице на базе Югорского государственного университета 14 апреля.

Мероприятие является одним из социально значимых лесопросветительских проектов Департамента недропользования и природных ресурсов Югры, и проводится в рамках Года экологии с целью привлечения внимания населения региона к научно-исследовательской деятельности в сфере краеведения, природопользования, лесного хозяйства и экологии Югры.

Ежегодно участие в конференции принимают известные ученые и практики со всей страны, студенты, специалисты в области экологии, представители особо охраняемых природных территорий Югры и работники лесной и нефтегазодобывающей отрасли региона.

В этом году в Ханты-Мансийск приедут представители 6 учебных заведений Уральского федерального округа. Среди них студенты и профессора Уральского государственного лесотехнического университета, Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук, Института проблем освоения Севера Сибирского отделения Российской академии наук, Тобольского педагогического института им. Д.И.Менделеева и окружных вузов.

Тематика конференции актуальна и многообразна: лесное хозяйство, экология и природопользование, развитие и хозяйственное освоение Севера Западной Сибири, сельское хозяйство, краеведение и туризм, а также финно-угорский мир. Темы докладов, заявленных к участию, затронут широкий спектр вопросов. Отрадно, что в Год экологии представлено много проектов, связанных с лесным, экологическим и патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

В рамках научно-практической конференции будет вручена премия имени Александра Дунина-Горкавича за достижения в исследовательской деятельности в области экологии и природопользования.

Участники мероприятия смогут посетить выставку «Продолжение традиций А.А. Дунина-Горкавича: история и современность». 

Организаторами научно-практической конференции выступают: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент недропользования и природных ресурсов Югры, Региональная общественная организация «Общество лесоводов Югры», Югорский государственный университет, Уральский лесотехнический государственный университет и региональное отделение Русского географического общества.

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