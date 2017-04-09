Творческий марафон в честь Вороньего дня пройдёт в Югорской долине

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Уже в эту субботу 8 апреля жители и гости Ханты-Мансийска согласно традициям народов ханты и манси смогут встретить весну на окружном фольклорном празднике коренных малочисленных народов Севера «Вороний день».
Помимо разнообразных интерактивных площадок, конкурсов и мастер-классов для взрослой и детской аудитории, в рамках праздничной программы состоится творческий марафон с участием коллективов и исполнителей из муниципальных образований автономного округа. Свои выступления зрителям подарят самодеятельные артисты из Белоярского, Нефтеюганского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов, городов Нягани и Ханты-Мансийска.
Всем пришедшим на праздник представится возможность услышать и увидеть выступление гостей из Екатеринбурга – группы H-Ural, впервые соединившей воедино музыку народов тайги, рок и современную электронику.
В программе мероприятий состоится подведение итогов конкурса на лучший костюм вороны, который традиционно вызывает большой интерес среди зрителей и привлекает ежегодно участников со всего округа. В этом году заявки на участие в конкурсе подали представители Белоярского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов и города Ханты-Мансийска.
Также гости праздника смогут посетить выставку-ярмарку даров югорской земли.
Организаторы праздника – Департамент культуры автономного округа, автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества».
Территория Югорской долины. Начало мероприятия в 12.00 часов.