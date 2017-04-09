Творческий марафон в честь Вороньего дня пройдёт в Югорской долине

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Творческий марафон в честь Вороньего дня пройдёт в Югорской долине
Фото АУ «Окружной Дом народного творчества»Фото АУ «Окружной Дом народного творчества»
Фото АУ «Окружной Дом народного творчества»

Уже в эту субботу 8 апреля жители и гости Ханты-Мансийска согласно традициям народов ханты и манси смогут встретить весну на окружном фольклорном празднике коренных малочисленных народов Севера «Вороний день».

Помимо разнообразных интерактивных площадок, конкурсов и мастер-классов для взрослой и детской аудитории, в рамках праздничной программы состоится творческий марафон с участием коллективов и исполнителей из муниципальных образований автономного округа. Свои выступления зрителям подарят самодеятельные артисты из Белоярского, Нефтеюганского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов, городов Нягани и Ханты-Мансийска.

Всем пришедшим на праздник представится возможность услышать и увидеть выступление гостей из Екатеринбурга – группы H-Ural, впервые соединившей воедино музыку народов тайги, рок и современную электронику.

В программе мероприятий состоится подведение итогов конкурса на лучший костюм вороны, который традиционно вызывает большой интерес среди зрителей и привлекает ежегодно участников со всего округа. В этом году заявки на участие в конкурсе подали представители Белоярского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов и города Ханты-Мансийска.

Также гости праздника смогут посетить выставку-ярмарку даров югорской земли.

Организаторы праздника – Департамент культуры автономного округа, автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества».

Территория Югорской долины. Начало мероприятия в 12.00 часов. 

Фото АУ «Окружной Дом народного творчества»Фото АУ «Окружной Дом народного творчества»
Фото АУ «Окружной Дом народного творчества»
Фото АУ «Окружной Дом народного творчества»Фото АУ «Окружной Дом народного творчества»
Фото АУ «Окружной Дом народного творчества»

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