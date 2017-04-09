В Югре актуализирована концепция сохранения и использования объектов культурного наследия

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Сегодня в Ханты-Мансийске по председательством губернатора Югры Натальи Комаровой состоялось очередное заседание правительства округа. Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга.
Одним из вопросов повести заседания стало дополнение концепции сохранения и использования объектов культурного наследия и расширение ее действия на период до 2030 года. Наталья Комарова отметила важность этой темы и подчеркнула, что правительство автономного округа поддерживает сохранение и развитие аутентичной культуры Югры.
Сегодня основная часть объектов культурного наследия региона представлена памятниками археологии, всего их насчитывается свыше 5,4 тысяч, каждый десятый из которых был выявлен и поставлен на государственную охрану за последние три года.
«Массив наших знаний о прошлом Югры и материальных артефактах увеличивается. Эти открытия охватывают как культуру коренных народов, так и находки, связанные с русским старожильческим населением, сибирскими первопроходцами. Важно, чтобы работа археологов имела практический эффект, чтобы все найденное ими было восстановлено и возвращено в культурное или, как минимум, музейное пространство Югры», - обратилась к коллегам глава региона, добавив, что эта работа получит дополнительный импульс в соответствии с проектом «Многовековая Югра».
Как подчеркнула исполняющая обязанности директора департамента культуры Югры Наталья Михайлова, принятый сегодня документ - это актуализированный вариант концепции, принятой в декабре 2012 года: «В обновленный вариант концепции мы постарались добавить новые проекты и объекты, включили сюда и популяризацию объектов культурного наследия. Сегодня на территории автономного округа есть те территории, где имеется много не выявленных объектов, например - Березовский, Сургутский и Нефтеюганский районы. Поэтому для нас было важно, чтобы концепция актуализировалась и в новой редакции начала действовать уже в 2017 году».
Нужно отметить, что обновленный документ будет синхронизирован с проектом «Многовековая Югра», где зафиксированы планы по проведению ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, в первую очередь, расположенных в Березово. В дальнейшем планируется реализовать маркетинговые проекты, направленные на активную вовлеченность отреставрированных объектов в туристические программы и маршруты, реализуемые в автономном округе.