Обладателем первого места стал председатель Союза старейшин Югры

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Во время праздника коренных малочисленных народов Севера «Вороний день» в Ханты-Мансийске на пойме реки Иртыш состоялся V Югорский лыжный марафон. В нём приняло участие более 2-х тысяч человек из 12 стран мира. По традиции, забег на охотничьих лыжах-подволоках совершили и представители коренных народов Югры – народы ханты и манси.
Всего в забеге приняло участие 12 человек из г. Ханты-Мансийска, с. Кышика Ханты-Мансийского района и с. Варьёгана Нижневартовского района. Первым среди мужчин достиг финиша 68-летний житель Ханты-Мансийска, председатель «Союза старейшин коренных малочисленных народов Югры» Александр Константинов. Обладателем второго места стал житель с. Варьёгана Нижневартовского района Сергей Айпин. Третьим пришёл депутат Думы Ханты-Мансийского района Руслан Богордаев.
Отрадно, что медали и призы победителям вручила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова. Среди женщин золотой медалью была награждена представительница с. Варьёгана Нижневартовского района Кристина Айпина, серебряной – Ксения Айваседа из Варьёгана, бронзовой – корреспондент мансийской окружной газеты «Луима сэрипос» Светлана Ромбандеева из Ханты-Мансийска. Следует отметить, что Светлана принимала участие в марафоне вместе с 9-летним сыном Марком.
Приятно, что культура коренных народов Севера возрождается. Надеемся, что с каждым годом количество желающих принять участие в марафоне на камусных лыжах будет ещё больше.
Надежда Рагимова