Наталья Комарова: Мы готовы сплотиться перед лицом общей опасности

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В правительстве Югры под председательством губернатора Натальи Комаровой состоялось заседание Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями. В режиме видеоконференцсвязи к участию в мероприятии подключились муниципальные образования автономного округа.
Предваряя работу, Наталья Комарова сообщила, что в этом году Россию ждет большое событие – 19-ый Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в Сочи этой осенью.
В этой связи в рамках первого вопроса повестки участники заседания обсудили вовлечение молодежных организаций Югры в деятельность по формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма, культуры межнационального общения, что, по словам губернатора, важно для подготовки участия молодых югорчан во Всемирном фестивале.
Молодежное движение автономного округа развивается. Особенно выделяется военно-патриотический вектор. Молодежные организации, которые реализуют проекты в этой сфере, могут рассчитывать на грантовую поддержку, распределяемую через Конкурс проектов. В прошлом году такую поддержку получили 19 проектов на общую сумму 9 миллионов рублей. В этом году на эти цели запланировано 13,8 миллионов рублей.
«Как показали акции памяти, которые прошли в Югре в эти выходные после террористического акта в Санкт-Петербурге, мы готовы сплотиться перед лицом общей опасности. Это как раз та область, где деятельность национально-культурных общественных и религиозных объединений имеет стратегическое значение. Приверженность к традиционным для народов России культурным и духовным ценностям составляет лучшую прививку от радикальных идеологий, в том числе псевдорелигиозного толка, делает людей нетерпимыми к проявлениям экстремизма и терроризма. Такой иммунитет необходимо воспитывать в молодежной среде. У нас сформированы хорошие наработки на этот счет, важно их не растерять, а дать им развитие», - нацелила коллег Наталья Комарова.
Исполняющий обязанности директора департамента образования и молодёжной политики Югры Алексей Дренин сообщил, что с каждым годом количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на гармонизацию межэтнических отношений и формирование гражданской ответственности, растет.
«В 2016 году в Югре было проведено почти 4 тысячи мероприятий. Показательно, что количество вовлекаемых ребят стабильно растет из года в год. В прошлом году, по сравнению с 2015-ым, их количество увеличилось в полтора раза», - поделился Алексей Дренин.
Деятельность национально-культурных общественных объединений, направленная на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, стала еще одним вопросом повестки заседания.
Как рассказал заместитель директора окружного департамента внутренней политики Сергей Тимошков, по состоянию на 1 января 2017 года в Югре зарегистрировано 86 некоммерческих организаций, образованных по национально-культурному признаку.
«Их вовлечение в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, профилактику экстремизма – очень важная задача. В целях ее решения, в нашем регионе осуществляется грантовая поддержка общественных проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений. Так, в 2016 году получателями таких грантов стали 9 некоммерческих организаций», - поделился Сергей Тимошков.
Последним вопросом повестки стала работа координационных органов, образованных для рассмотрения вопросов в сфере деятельности национально-культурных автономий при главах муниципальных образований. В прошлом году департаментом внутренней политики Югры была изучена организация работы 10 таких органов, оказана методическая помощь, даны рекомендации. До конца этого года запланирована работа еще в 8 муниципалитетах.
«Исследование прошлого года выявило ряд типичных недочетов, основные из которых связаны с недостаточным уровнем взаимодействия органов местного самоуправления с религиозными объединениями и некоммерческими организациями, образованными по национально-культурному признаку, при реализации профильных муниципальных программ. Отталкиваясь от этого опыта, уже проверенные и только планируемые к проверке муниципалитеты могут провести необходимую «работу над ошибками», - резюмировала Наталья Комарова.