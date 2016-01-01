Работу Общественной палаты Югры высокого оценили на федеральном уровне

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Члены Общественной палаты Югры провели рабочую встречу с советником министра труда и социальной защиты Российской Федерации, куратором общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ Филиппом Ворониным.
Он отметил, что приехал в Югру познакомиться со структурой окружной Общественной палаты и наиболее актуальными вопросами, волнующими общественную сферу данного региона.
«Как секретарю общественного совета при Министерстве труда мне важна выработка налаживания взаимодействия федеральных общественных советов с региональными», - подчеркнул Филипп Воронин.
С работой общественных советов в Югре советника министра и социальной защиты РФ познакомила председатель V состава Общественной палаты Югры Ирина Максимова: «Общественная палата с самого начала ведет большую работу по формированию общественных советов при исполнительных органах государственной власти. Ни один документ, который готовит правительство, Дума автономного округа не проходит мимо общественников».
О методике независимой оценки качества социальных услуг, предоставляемых государственными организациями, рассказал член Общественной палаты Югры Станислав Кононенко. Он акцентировал внимание на том, что в этом году независимая оценка качества будет проведена в отношении услуг, предоставляемых негосударственными поставщиками.
На встрече также было отмечено, что Югра находится в лидерах среди регионов России по числу госуслуг, которые оказывают населению НКО. Об обширном опыте региона в сфере передачи государственных услуг некоммерческому сектору Филиппу Воронину рассказала заместитель председателя окружной Общественной палаты, председатель комиссии по экономическому развитию Ольга Сидорова.
«План мероприятий по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере в округе на 2016 – 2020 годы постоянно находится на сопровождении общественников, меняется как живой организм, буквально недавно мы внесли в него еще 5 пунктов. При этом 20 % мероприятий плана уже реализуются», - отметила Ольга Сидорова.
Заместитель председателя Общественной палаты Югры также сообщила, что одним из важных направлений работы по передаче социальных услуг НКО является создание единого реестра поставщиков этих услуг, который будет делиться на отдельные отрасли.
«Результаты вашей работы впечатляют. У вас выстроена система, отработаны схемы всего технологического процесса работы с общественниками, передовой деятельности передачи государственных услуг некоммерческому сектору. Опыт работы Общественной палаты Югры необходимо транслировать по всем регионам России», - высказал мнение Филипп Воронин.
В завершении встречи советник министра труда и социальной защиты РФ пригласил членов Общественной палаты Югры принять участие в форуме социальных инноваций, который состоится в июне в Красногорске Московской области.